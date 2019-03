Musica morto Dick Dale - compose Miserlou : ANSA, - LOS ANGELES, 18 MAR - È morto a 81 anni il chitarrista Dick Dale, the 'King of the Surf Guitar'. A darne notizia il suo ex bassista Sam Bolle, che data a sabato notte il decesso. Nei primi ...

È morto Jacques Loussier - trasformò la Musica classica in jazz : Il compositore e pianista francese Jacques Loussier , celebre per il suo approccio jazz alla musica classica, in particolare per le reinterpretazioni di molte opere di Johann Sebastian Bach , è morto ...

Musica : e' morto a 49 anni keith flint - cantante dei prodigy : LONDRA - E' morto, all'eta' di 49 anni, keith flint, cantante dei prodigy. L'artista e' stato trovato senza vita nella sua casa in Essex...

Musica.Morto Mark Hollis - voce Talk Talk : 04.53 E' morto Mark Hollis, fondatore e voce dei Talk Talk, gruppo britannico degli anni '80, celebre per 'It's my life' e 'Such a shame'. aveva 64 anni. Al momento non si conosce la causa della morte. La notizia, diffusa dai media britannici, è stata confermata da un post del bassista della band, Paul Webb: "Sono molto scioccato e rattristato" ha scritto, "Mark Hollis musicalmente era un genio ed è stato un onore e un privilegio essere stato ...

morto Stanley Donen. Re dei Musical hollywoodiani - regista di «Cantando sotto la pioggia» : morto, a 94 anni, Stanley Donen, regista di classici del cinema conosciuti in tutto il mondo come Singin 'in the Rain e Charade . La notizia è stata riportata da Chicago Tribune e confermata da uno dei figli. Singin 'in the Rain - in italiano Cantando sotto la pioggia - è il film del ...

E' morto Stanley Donen - re dei Musical : 17.38 Si è spento,all'età di 94 anni, Stanley Donen, regista di classici del cinema come "Singin' in the Rain" e "Charade". Diresse anche altri film leggendari come "Seven Brides for Seven Brothers" (Sette spose per sette fratelli), 1954 e Funny Face (Cenerentola a Parigi), 1957,con Fred Astaire e Audrey Hepburn. Negli anni '60 si trasferisce nel Regno Unito dove realizza due dei suoi film più famosi, entrambi con Audrey Hepburn protagonista: ...

“È morto”. Musica in lutto - la notizia arriva dai social : il tumore lo ha sconfitto : Bassista e corista del gruppo di culto degli anni sessanta dei Monkees, giovedì 21 febbraio è morto Peter Tork. Ne dà notizia Consequence of Sound. A confermare il decesso, la sorella del musicista, Anne Thorkelson, in un’intervista al Washington Post. Ancora Musicalmente attivo, Tork nel corso degli anni si è affermato come polistrumentista e aveva preso parte alla reunion dei Monkees del 2016, così come ha dato alle stampe un ultimo album ...

Lutto nella Musica : è Morto Giampiero Artegiani - fu autore di 'Perdere l'amore' : A poche ore dall'inizio di Sanremo, arriva la terribile notizia. Artegiani firmò il testo di 'Perdere l'amore' che portò...