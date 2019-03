ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2019) Con questo post inizia una serie di interventi dedicati a, cantiere cinepoetico euro-mediterraneo, un progetto artistico di Matera Capitale Europea della Cultura, in coproduzione con Rete Cinema Basilicata, Fondazione Matera Basilicatae Lucana Film Commission, che dirigo insieme al regista Antonello Faretta e al filosofo del diritto Paolo Heritier. Il progetto prevede la realizzazione di un film di poesia in cinque episodi in realtà immersiva e ha come tema, a partire dalla celebre poesia di Scotellaro, intitolata La mia bella Patria. Proverò a raccontarvelo e, insieme, a ragionare con voi da poeta sul significato della parola “identità” e su tutti gli aspetti ad essa connessi: daiai sogni, dall’organizzazione sociale alle leggi.Partiamo dall’immaginare l’esistenza di una terza strada. Estranea alla dicotomia disgiuntiva di ...

Cascavel47 : MaTerre 2019 /1 – Le radici poetiche dei diritti: l’identità secondo i ‘fedeli d’amore’ - TutteLeNotizie : MaTerre 2019 /1 – Le radici poetiche dei diritti: l’identità secondo i ‘fedeli d’amore’ - ilfattoblog : MaTerre 2019 /1 – Le radici poetiche dei diritti: l’identità secondo i ‘fedeli d’amore’ -