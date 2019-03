Lorenzo Orsetti | il padre | “Il suo gruppo è stato accerchiato e li hanno uccisi tutti”

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2019) “Da un anno e mezzo stavo fino alle 5 di notte a vedere tutti i telegiornali per avere informazioni sulla Siria, perché là c’era mio figlio a combattere. Ora non sappiamo niente, gli stessi mass media ci dicono che mio figlioè morto ucciso”. Mamma Annalisa raccontava così le ultime ore di forte angoscia senza sapere ancora bene cosa sia accaduto in Siria. Ha sperato fino all’ultimo, la famiglia. Ha sperato che il “crociato” del quale l’Isis ha annunciato questa mattina l’one non fosse il loro. Poi si è dovuta arrendere.“Mi ha telefonato il suo comandante e mi ha detto cheè morto insieme a tutti quelli del suoin un contrattacco dell’Isis stamani”, ha annunciato Alessandrodel 33enne fiorentino, partito per la Siria per combattere loislamico al fianco dei ...

