Incidente stradale a Gignod

Incidente stradale - muore Vittoria Caruso : aveva 14 anni : Tragico Incidente mortale ieri sera a Gela, muore una ragazza di 14enne, Vittoria Caruso. La ragazza era a bordo di un auto che si è ribaltata

Gela. Vittoria Caruso morta a 14 anni in un Incidente stradale : Un grave lutto ha colpito Gela. Vittoria Caruso, 14 anni, è morta in un incidente stradale avvenuto nella zona industriale

Incidente stradale a Torrenova : tampona un'auto in sosta - 63enne muore in ospedale : Alessio Mach , 63 anni originario di Mirto, in provincia di Messina, morto oggi nell ospedale Civico di Palermo, dove era ricoverato per le ferite riportate in un Incidente stradale, avvenuto ieri ...

Michele Bravi Incidente : omicidio stradale - quanti anni rischia : Michele Bravi incidente: omicidio stradale, quanti anni rischia incidente Michele Bravi, cosa dice il codice penale Michele Bravi, 23 anni appena, è noto al grande pubblico per aver vinto X-Factor nel 2013. La sua nascente e promettente carriera, potrebbe però essere stroncata da un grave incidente d’auto che ha causato la morte di una cinquantottenne. Il giovane cantante rischia dai due ai sette anni di carcere per omicidio stradale. Michele ...

Tragico Incidente stradale in Calabria : muore 20enne : Un giovane ragazzo di soli 20 anni, nella giornata di ieri 10 marzo, ha perso tragicamente la vita in Calabria a causa di drammatico incidente stradale. Il giovane stava viaggiando a bordo della sua autovettura, quando per cause ancora in corso di accertamento, si è andato a schiantare contro il guard-rail posto al limite della carreggiata. Inutili i soccorsi da parte del 118 che si è recato sul luogo con un elisoccorso per trasportarlo ...

70enne ferita in Incidente stradale : E' ricoverata all'ospedale Parini di Aosta con un politrauma una donna di 70 anni che ieri a Gressan, poco dopo le ore 16, è rimasta ferita in un incidente stradale. Mentre atttraversava la strada, la ...

Incidente stradale tra Fabro e Orvieto sull'A1 - schianto da due autoarticolati - uno prende a fuoco : Incidente stradale tra Fabro e Orvieto sull'A1, schianto da due autoarticolati, uno prende a fuoco Alle ore 19.40 circa sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra ...

Cosenza - Incidente stradale nei pressi di San Donato di Ninea : muore 16enne : Tragico incidente stradale, avvenuto nella notte in provincia di Cosenza più precisamente all'altezza di San Donato di Ninea, comune italiano di 1255 abitanti. In cui ha perso la vita un giovane ragazzo dell'età di 16 anni mentre viaggiava in un auto con altri quattro ragazzi. Il conducente dell'auto risultava poi positivo all'alcool test, fatto dai carabinieri che quindi lo ponevano agli arresti domiciliari, con l'accusa di omicidio ...

Michele Bravi Incidente : omicidio stradale - quanti anni rischia : Michele Bravi incidente: omicidio stradale, quanti anni rischia incidente Michele Bravi, cosa dice il codice penale Michele Bravi, 23 anni appena, è noto al grande pubblico per aver vinto X-Factor nel 2013. La sua nascente e promettente carriera, potrebbe però essere stroncata da un grave incidente d’auto che ha causato la morte di una cinquantottenne. Il giovane cantante rischia dai due ai sette anni di carcere per omicidio stradale. Michele ...

Cosenza : due giovani a bordo di una moto feriti gravemente in un Incidente stradale : Un grave incidente stradale si è verificato in Calabria e ha causato il ferimento di due giovanissimi ragazzi di 18 e 19 anni. I giovani si trovavano a bordo di una moto quando si sono andati a scontrare contro un'autovettura che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia. Entrambi sono stati soccorsi dal personale medico e sono stati trasportati in ospedale. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire al meglio la dinamica di quanto accaduto. ...

Incidente sulla statale 16 : morti mamma e papà - due bimbi feriti. Marocchino arrestato per duplice omicidio stradale : è un pregiudicato : Tragico schianto intorno all'una di notte lungo la strada statale 16, all'altezza del territorio del Comune di Porto Recanati. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate tre auto e...

Incidente a Recanati - famiglia distrutta. Marocchino arrestato per omicidio stradale : È finito in tragedia il ritorno a casa dopo una festa di Carnevale di Gianluca Carotti, 47 anni, ed Elisa Del Vicario, 40 anni, di Castelfidardo: la scorsa notte intorno all'una, la loro...

Incidente a Recanati - famiglia distrutta. Marocchino arrestato per omicidio stradale : È finito in tragedia il ritorno a casa dopo una festa di di Gianluca Carotti , 47 anni, ed Elisa Del Vicario , 40 anni, di Castelfidardo: la scorsa notte intorno all'una, la loro Peugeot si è ...

Incidente sulla statale 16 : morti mamma e papà - due bimbi feriti. Marocchino arrestato per duplice omicidio stradale : è un pregiudicato : Tragico schianto intorno all'una di notte lungo la strada statale 16, all'altezza del territorio del Comune di Porto Recanati. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate tre auto e...