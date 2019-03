Giallo | verde | destra e sinistra A volte ritornano | separati

Fisco Gialloverde - è caos : Affari & Finanza domani in edicola : Sul fronte dell'economia invece faro puntato sulla Coop, il gigante numero uno della grande distribuzione italiana che sta decidendo di voltare pagina: più e-commerce, meno iper. E per farlo rinnova ...

Sondaggi - ora è un governo verde-Giallo : la Lega ha tra 7 e i 13 punti di vantaggio sul M5s. Conte è l’unico anti-Salvini : Non è più un governo giallo-verde ma ormai saldamente un governo verde-giallo. Lo dicono tre Sondaggi diversi accreditando alla Lega un vantaggio che va da un minimo di sette a un massimo di ben tredici punti percentuali rispetto al Movimento 5 stelle. Secondo l’istituto Demos per Repubblica, il Carroccio avrebbe raddoppiato il consenso rispetto alle politiche del 4 marzo raggiungendo il 34,4%, con il M5s al 23,2%. Secondo Index Research ...

La paralisi della Lioni-Grottaminarda è il simbolo dell'inconcludenza Gialloverde : Roma . Una grande opera già avviata e quasi prossima alla realizzazione, dei finanziamenti già stanziati, un'economia che nasce tutt'intorno e, d'improvviso, lo stop dovuto all'atteggiamento bipolare del M5s. Non si tratta della Torino-Lione, anche se, forse per una sorta di riflesso condizionato, da quelle ...

Alla Francia non piace il bluff Gialloverde sulla Tav : Dopo tanto sbraitare, Alla fine si è capito: la discussione sulla Tav Torino-Lione, che – almeno nei retroscena giornalistici – ha rischiato di mandare a picco il governo Conte, è rimandata. Per i gialloverdi l'unico obiettivo è prendere tempo fino alle Europee del 26 maggio, così da poter continuar

I precari - la sinistra - il governo Gialloverde : Maurizio Landini racconta la sua Cgil : ... ma ricordiamo 5 anni di lotte dei lavoratori grazie ai quali oggi puoi parlare di un'azienda siderurgica che investe miliardi nell'impatto ambientale come non c'è da nessun'altra parte al mondo. Su ...

I precari - la sinistra - il governo Gialloverde : Maurizio Landini racconta la "sua" Cgil : Intervista a tutto campo al nuovo segretario generale del sindacato. Che spiega le sue strategie. "C’è un problema di ribellione collettiva e solidale che dobbiamo costruire nel mondo del lavoro, tornando alle radici del sindacato" Congresso Cgil, cosa c'è da sapere sulla sfida tra Maurizio Landini e Vincenzo Colla " Maurizio Landini: "Io, la sinistra, mio papà partigiano e le vacanze a Gabicce Mare" "

Europee 2019 - Cozzolino (PD) : 'Saremo alternativa al governo Giallo verde con Zingaretti' : La politica non va mai in vacanza e nonostante manchi un bel po' di tempo alle elezioni Europee di maggio, tutti i maggiori leader ed i candidati affilano le armi per ben figurare sul palcoscenico continentale. Prima intervista di questa nuova stagione è per il dem Andrea Cozzolino, politico esperto e navigato pronto insieme ai redivivi alleati del PD a far le barricate contro il "vento nero" del Nord. L'intervista Le elezioni sono in arrivo. In ...

Lega-5 Stelle - a Fossano intesa Gialloverde per vietare l'uso degli animali nei circhi : ... se approvata dall'aula consiliare del Municipio nella prossima seduta, Giunta e Consiglio dovranno mettere mano al regolamento della Città di Fossano in tema di spettacoli itineranti e viaggianti, ...

Perché Nicola Zingaretti può essere il terzo incomodo per la coppia Gialloverde : La loro linea politica è l'attendismo difensivo. Ma anche per loro ci possono essere bocconi politici troppo pesanti da digerire, che possono portarli ad aprire una crisi, ma solo se sono certi di ...

Tutte le sviste del governo Gialloverde sulla crisi in corso : La situazione economica italiana è sempre più in peggioramento. Il comunicato Istat di venerdì 1° marzo su pil e indebitamento delle amministrazioni pubbliche non soltanto rappresenta una doccia gelata sui conti del 2018 ma dovrebbe indurre il governo a correre al più presto ai ripari per evitare ch

Tentazione Gialloverde : far cadere il premier prima della manovra : Sicuramente non il ministro dell'Economia Giovanni Tria, che ripone fiducia nei meccanismi di controllo della spesa inseriti nella legge di Bilancio, ma anche consapevole che potrebbero non bastare. ...

Grifone Gialloverde - Busti : «Ho sposato la filosofia del club» : ROMA - Le parole di uno dei protagonisti della vittoria Gialloverde di domenica scorsa contro il Morolo. In casa Grifone GV parla Gianmarco Busti: "Mi trovo molto bene al Grifone Gialloverde. Siamo un ...

Per l'Ocse il governo Gialloverde porterà l'Italia sottozero : L'economia mondiale sta rallentando. O per dirla con il capo economista dell'Ocse, Laurence Boone, “sta affrontando ostacoli sempre più grandi”. E se nel 2018 la crescita è stata del 3,6 per cento, quest'anno e il prossimo bisognerà accontentarsi di un +3,3 per cento e di un +3,4 per cento. Così alm

In un anno l'Italia Gialloverde ha bruciato 170 miliardi : ... il giorno dopo, il 16 maggio, lo spread schizza a 148 punti per arrivare a un passo dai 300 punti il 29 maggio dopo i dubbi del Quirinale sull'ipotesi di Paolo Savona al ministero dell'Economia. In ...