corriere

(Di lunedì 18 marzo 2019) Un lavoro spezzato, un mondo interrotto». Meglio restare a controllare carte e progetti? «Dalla compagnia continuano a chiedermi. Ma se io parto da questa casa dove avverto una presenza di Sebastiano,...

Alessan50359295 : RT @Corriere: Etiopia, la moglie di Tusa: «Non vado ad Addis Abeba, per me lui è qui» - Corriere : Etiopia, la moglie di Tusa: «Non vado ad Addis Abeba, per me lui è qui» - corrierebergamo : Matteo Ravasio, Carlo Spini e la moglie Gabriella Vigiani, vittime del volo precipitato in Etiopia, erano diretti i… -