Chi era Lorenzo Orsetti, ucciso dall’Isis in Siria: combatteva per la democrazia e la libertà (Di lunedì 18 marzo 2019) Trentatré anni, Lorenzo Orsetti si era arruolato con le truppe curde oltre un anno fa e combatteva contro i miliziani dello Stato Islamico. Diceva: "I curdi vogliono costruire una società più giusta più equa. L’emancipazione della donna, la cooperazione sociale, l’ecologia sociale e, naturalmente, la democrazia. Per questi ideali sarei stato pronto a combattere anche altrove".



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di lunedì 18 marzo 2019) Trentatré anni,si era arruolato con le truppe curde oltre un anno fa econtro i miliziani dello Stato Islamico. Diceva: "I curdi vogliono costruire una società più giusta più equa. L’emancipazione della donna, la cooperazione sociale, l’ecologia sociale e, naturalmente, la. Per questi ideali sarei stato pronto a combattere anche altrove".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

martaserafini : Chi era Lorenzo Orsetti, fiorentino ucciso dall’Isis a Baghouz. Lorenzo aka Tekoser era in Siria con le forze curde… - juventusfc : ?? Allegri: 'Devo fare i complimenti ai ragazzi per la freddezza e la lucidità che hanno avuto sull’1 a 0 e sul 2 a… - pisto_gol : Gavillucci durissimo con l’A.I.A “Mi sono sentito tradito” Secondo i suoi avvocati “Era 17esimo in graduatoria, non… -