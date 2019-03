blogo

(Di domenica 17 marzo 2019)Il leghista della prima oraquelli dell’ultima, che stanno (anche) al governo. Fanno rumore le dimissioni di Mauro Bonato, storico esponente del Carroccio e consigliere leghista del comune di Verona che ha lasciato in segno di protestail nuovo corso della, impegnata a sindacare su questioni di genere ed etiche. La goccia che ha fatto traboccare il vaso per Bonato, deputato per due legislature a partire dal 1992, è il Congresso Mondiale della Famiglia organizzato proprio nella sua Verona dal ministro leghista per la Famiglia Lorenzo Fontana.E se già il vicepremier Luigi Di Maio ha criticato il congresso parlando di "nuovo medioevo", Bonato usa gli stessi termini e nel giorno della festa della donna ha voluto lanciare un segnale forte e chiaro al segretario Matteo Salvini (con cui è in rotta da tempo) e alla dirigenza del Carroccio, dimettendosi da ...

MartinaBriccola : RT @Paoloppunto: La vecchia guardia #femministe #maiconsalvini #ddlpillon #facciamorete #libertà - BlogNews_it : Vecchia guardia Lega contro la deriva 'cattolico-integralista'. Capogruppo a Verona si dimette - aldoceccarelli : Vecchia guardia Lega contro la deriva 'cattolico-integralista'. Capogruppo a Verona si dimette -