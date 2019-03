Simone Inzaghi | “Bravi a chiudere presto la partita Ora bisogna dare il massimo”

La squadra di Simone Inzaghi è tornata a fare la Lazio : La Lazio si impone 4-1 sul Parma all’Olimpico. Alla vigilia aveva chiesto di porre fine agli “errori”: “voglio una squadra

Simone Inzaghi : 'Vogliamo andare in Champions' e si prepara al derby Roma-Lazio : L'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia dell'attesissimo derby della Capitale, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni riguardo gli obiettivi stagionali della sua squadra. La partita di questa sera può valere una stagione intera, non solo per l'orgoglio dei tifosi, ma anche per la classifica: la Roma si trova infatti al quinto posto e la Lazio al sesto. Il distacco fra esse è di ben sei punti, ma con una vittoria della ...

Lazio - Simone Inzaghi : «La Roma non ci fa paura. Vogliamo la Champions» : Roma - Domani c'è il derby di Roma e Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza ...

Simone Inzaghi pronto al derby di Roma : “rispetto per l’avversario - ma non abbiamo paura!” : Simone Inzaghi si prepara a vivere una serata dalle mille emozioni con la sua Lazio impegnata nel derby della Capitale contro la Roma “abbiamo grande rispetto per la Roma ma non la temiamo. Lo stadio Olimpico sarà quasi interamente nostro e i tifosi ci spingeranno. Dovremo avere gambe, grande testa e cuore“. Fotografa così il derby della Capitale il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, nella conferenza stampa della vigilia. ...

Simone Inzaghi : 'Nessuna paura della Roma' - : Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia del derby di Roma ha parlato della ...

Lazio-Milan - Simone Inzaghi dopo il pari : “non parlo di Var - buona prova dei ragazzi” : Lazio, Simone Inzaghi ha commentato il pareggio a reti bianche della sua squadra contro il Milan nella semifinale di Coppa Italia Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi, si è presentato ai microfoni della Rai dopo la gara pareggiata con il Milan. L’approdo in finale di Coppa Italia si deciderà solo al ritorno in quel di Milano: “Siamo scesi bene in campo, abbiamo fatto una grande partita. Io penso che ci siano stati meriti della ...

Lazio-Milan - che guai per Simone Inzaghi : un solo difensore di ruolo a disposizione : Coppa Italia, la semifinale d’andata tra Lazio e Milan andrà in scena domani sera allo stadio Olimpico di Roma Domani sera allo stadio Olimpico si giocherà la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Lazio e Milan. Le due squadre arrivate a questo punto della competizione, mirano senza mezzi termini alla vittoria finale. La Lazio però dovrà arrangiarsi in questa gara d’andata, dato che mister Simone Inzaghi dovrà fare a ...

Siviglia-Lazio - Simone Inzaghi vuole la “remuntada” : Siviglia-Lazio, Simone Inzaghi ha spronato i suoi affinché credano nella rimonta dopo lo 0-1 in quel di Roma di una settimana fa “Arriviamo arrabbiati al confronto di domani perché domenica abbiamo disputato un’ottima gara, ma abbiamo capito che ogni partita va chiusa: c’è rammarico solo per il risultato perché avremmo meritato di più con la prestazione offerta a Genova. Ci servirà da lezione per fare una grande partita ...

Lazio - le parole di Simone Inzaghi : “momento difficile - vi svelo tutti i nostri indisponibili” : Simone Inzaghi ha parlato in vista della gara contro il Genoa svelando tutti gli indisponibili in casa Lazio, un numero considerevole “Anche lo scorso anno abbiamo attraversato un momento difficile per quanto riguarda gli infortuni: abbiamo dieci giocatori indisponibili, ovvero Wallace, Luiz Felipe, Bastos, Parolo, Milinkovic, Luis Alberto, Lukaku, Berisha, Durmisi e Leiva. Questo non deve essere un alibi perché scenderà comunque in ...

Genoa-Lazio - Simone Inzaghi : 'In dieci out per infortunio. Leiva convocato' : Torna in campo la Lazio. Lo fa dopo la sconfitta subita all'Olimpico contro il Siviglia, che ne ha complicato e non poco la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League: "Anche se andremo in ...

Lazio - Simone Inzaghi : "Molto difficile ci sia Immobile domani contro il Siviglia" : Avversario difficile, infermeria piena ed energie che cominciano a latitare per via dei tanti impegni ravvicinati. Ma la Lazio vuole lo stesso centrare la qualificazione agli ottavi di Europa League. ...

Lazio-Empoli - Simone Inzaghi : “Immobile e Luis Alberto contro il Siviglia? Penso proprio di sì” : Successo per la Lazio nella gara di campionato contro l’Empoli, ecco le dichiarazioni di Inzaghi ai microfoni di Sky Sport: “il primo tempo è stato fatto bene, dovevamo sfruttare meglio le occasioni. Nel secondo tempo abbiamo perso lucidità e ci siamo allungati, non ho visto però parate di Strakosha. Avevo diversi acciaccati e rotazioni corte ma quelli che sono entrati mi hanno dato risposta. Berisha e Romulo? Abbiamo vinto le ...