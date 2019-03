La Juve cade al Ferraris Genoa | esplode la festa | primo ko per i bianconeri

La Juventus cade contro il Genoa 2-0 : prima sconfitta in campionato : prima o poi doveva succedere e puntualmente è successo: la Juventus ha perso la prima partita dell'anno in campionato e l'ha fatto dopo 28 giornate. I bianconeri, infatti, sono stati sconfitti dal ...

L'ex Sturaro e Pandev fanno cadere l'imbattibilità della Juventus : 2-0 - fa festa il Genoa : La cronaca Per un tempo la Juventus pare risentire delle scorie lasciate dall' Atletico Madrid . Il Genoa infatti in termini di voglia, pressing, brillantezza e fame è superiore ai bianconeri, che ...

Remuntada Juve - l'Atletico cade sotto i colpi di Cr7. Il tweet della Juventus : La Juve completa una storica Remuntada e supera il turno, demolendo l'Atletico Madrid allo Stadium. 3 reti di Cristiano Ronaldo, una partita praticamente perfetta quella preparata da mister Allegri. Prestazione super di un ispiratissimo Bernardeschi. Il tweet della Juve Questo il tweet della società bianconera, diventato immediatamente virale tra tifosi. E' FINITA! AMICI, E' FINITA!La […]

Juventus - Capello contro Bonucci : 'È bastata una carezza per farlo cadere' : Tra i calciatori della Juventus finiti nell'occhio del ciclone dopo la sconfitta contro l'Atletico Madrid c'è Leonardo Bonucci autore di un gesto che sta facendo discutere sui social ma anche in tv, ...

La Juve cade a Madrid : Serata nera per la Juve ieri al Wanda Metropolitano di Madrid, sconfitta 2-0 dall'Atletico. Ora, per accedere ai quarti il 12 marzo a Torino, alla squadra di Allegri servirà un'impresa. In una partita ...

VIDEO Gol Cristiano Ronaldo : Juventus-Parma 1-0 - il lusitano calcia cadendo - la deviazione di Iacoponi inganna Sepe : Cristiano Ronaldo ha portato in vantaggio la Juventus contro il Parma, match valido per la 22^ giornata della Serie A. Il fenomeno portoghese si è fatto trovare preparato nell’area di rigore e in caduta scarica il suo destro, smorzato dalla deviazione di Iacoponi che beffa il portiere dei ducali Sepe. Un pizzico di buona sorte per il campione portoghese in questo che ha segnato cinque reti nelle ultime cinque presenze in Serie A. Di ...

Coppa Italia : la Juventus cade a Bergamo e dice addio al possibile triplete : Dopo Milan e Fiorentina, la terza squadra ad approdare in semifinale di Coppa Italia Tim è l'Atalanta che a gran sorpresa annienta la Juventus nei Quarti di finale con un secco 3-0 e sancisce la fine del sogno bianconero di un possibile "triplete". Una prestazione extraterrestre quella della squadra nerazzurra allenata da Gianpiero Gasperini, padrona del campo dall'inizio alla fine, che ferma la Juventus grazie alla rete di Castagne e alla ...