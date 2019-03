Imane Fadil | vietato avvicinarsi al corpo I pm | Non fatelo vedere a nessuno

huffingtonpost

(Di domenica 17 marzo 2019) È 'blindato', in attesa dell'autopsia, ildi. I magistrati hanno dato ordine ai custodi dell'obitorio di Milano di non far- neanche ad amici o familiari - il cadavere della testimone chiave del processo Ruby, morta il primo marzo probabilmente dopo essere stata avvelenata. Sul fascicolo compare una scritta a mano: "Non farla".L'autopsia si dovrebbe tenere nei prossimi giorni, anche se una data certa non è ancora stata indicata. Il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio, che coordinano le indagini condotte dalla Squadra Mobile, indagano per omicidio volontario, in quanto è stato accertato finora i sintomi che la giovane presentava sono "compatibili" con l'avvelenamento. E lei stessa una decina di giorni prima della morte aveva rivelato ai medici di temere di essere stata avvelenata. Nel suo ...

