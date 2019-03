Icardi? Speriamo di ritrovarlo presto

Inter - Politano chiede il rientro di Icardi : “Speriamo torni presto” : Inter Politano – Tra le tante polemiche che hanno caratterizzato il “caso Icardi ”, arrivano ogni tanto anche delle belle notizie. Una di queste è quella delle parole di Politano nei confronti dell’ex capitano dei neroazzurri. L’ex giocatore del Sassuolo ha speso parole d’affetto nei confronti del numero 9, auspicandosi un suo imminente rientro in campo: […] L'articolo Inter , Politano chiede il rientro di ...

Inter - Politano chiede il rientro di Icardi : “Speriamo torni presto” : Inter Politano – Tra le tante polemiche che hanno caratterizzato il “caso Icardi ”, arrivano ogni tanto anche delle belle notizie. Una di queste è quella delle parole di Politano nei confronti dell’ex capitano dei neroazzurri. L’ex giocatore del Sassuolo ha speso parole d’affetto nei confronti del numero 9, auspicandosi un suo imminente rientro in campo: […] L'articolo Inter , Politano chiede il rientro di ...

Inter - Politano chiede il rientro di Icardi : “Speriamo torni presto” : Inter Politano – Tra le tante polemiche che hanno caratterizzato il “caso Icardi ”, arrivano ogni tanto anche delle belle notizie. Una di queste è quella delle parole di Politano nei confronti dell’ex capitano dei neroazzurri. L’ex giocatore del Sassuolo ha speso parole d’affetto nei confronti del numero 9, auspicandosi un suo imminente rientro in campo: […] L'articolo Inter , Politano chiede il rientro di ...

Inter - Politano : "Speriamo che Icardi rientri presto" : Matteo Politano , decisivo contro la Spal, guarda ai prossimi difficili impegni dell' Inter : "Prima c'è l'Eintrach Francoforte, poi il Milan: sarebbe fondamentale vincere il derby " le parole in ...

Inter - Lautaro Martinez : 'Appoggeremo Icardi - speriamo torni presto' : E l'argentino è soddisfatto del suo rendimento: "Sono molto felice per quello che sto facendo, voglio continuare così " ha dichiarato l'argentino a Sky Sport " Sette gol in stagione? Non ho pensato a ...