Greta non sarebbe Greta se non ci fosse l' Asperger

Greta Thunberg 'Non chiedete ai vostri figli risposte al casino che avete combinato voi' : Perché solo così - e solo guidati dalla migliore scienza disponibile possiamo insieme iniziare a creare una via d'uscita globale'. Greta difende gli studenti che sono scesi in piazza. 'Se nemmeno gli ...

Nadia Toffa sulla questione Greta Thunberg : 'Usano i bambini per non fare nulla' : Sembra non placarsi la polemica intorno alla giovanissima attivista ambientalista Greta Thunberg. Dopo l'infelice dichiarazione di Rita Pavone sull'aspetto fisico della bambina, anche Nadia Toffa, volto storico del programma televisivo d'inchiesta Le Iene, interviene sulla vicenda, ma la questione sollevata dalla Toffa è di ben altro spessore. ...Continua a leggere

Greta e la sua battaglia per il clima : la sindrome di Asperger e la voglia di non mollare : Quella di Greta Thunberg è una storia affascinate sotto diversi punti di vista: basterebbero la sua giovane età ed il carisma innato, ma a rendere così determinata l’attivista svedese 16enne sarebbe anche il disturbo che la affligge, la sindrome di Asperger. A far luce su questo è stata proprio lei, nelle sue dichiarazioni allo Young Post, sito web del South China Morning Post, dove ha spiegato che l’impegno che l’ha portata ...

Greta Thunberg : "Senza l'Asperger - non avrei lottato così. Lavoro e penso in maniera un po' diversa" : Greta Thunberg ha spiegato che l'impegno che l'ha portata a guidare un movimento giovanile globale contro i cambiamenti climatici nasce anche un po' al disturbo dal quale è affetta, la sindrome di Asperger. "Non credo sarebbe stato possibile senza", ha dichiarato in un'intervista allo Young Post, sito web del South China Morning Post."Lavoro e penso in maniera un po' diversa", ha riconosciuto la 16enne attivista svedese, "mentre era ...

Perché non possiamo non dirci dalla parte di Greta : Certo oggi l'autorità di scienza e scienziati è fortemente messa in discussione e gente come Donald Trump può usare un'improvvisa ondata di freddo come controprova del riscaldamento globale senza per ...

PD - Zingaretti proclamato seGretario : <br> "Il governo in un anno non ha fatto nulla" : Nicola Zingaretti è stato proclamato nuovo segretario del PD dall’Assemblea nazionale dopo le primarie del 3 marzo. A formalizzare i risultati della tornata è stato il presidente della commissione congresso uscente, Gianni Dal Moro. I votanti totali alle primarie sono stati 1.582.083, di cui validi 1.569.628: Zingaretti ha ottenuto il 66% dei voti con 1.035.955 preferenze, contro il 22% di Maurizio Martina e il 12% di Roberto Giachetti. In ...

Solo un paese asfittico e rancoroso può discutere di Greta e non del cambiamento climatico : La questione climatica è importante e urgente perché si basa su una scienza solida e condivisa, non sulla biografia, sulla simpatia, sulle idee di questo o quell'attivista. cambiamento climatico: ...

Zingaretti proclamato seGretario : "Il Pd non è spezzato - è tempo di rimetterci in cammino" : "È esattamente questo immobilismo che genera un insopportabile costo dell'incertezza e sappiamo quanto la fiducia sia importante per risollevare l'economia. L'Italia così galleggia. Nella prospettiva ...