Decretone reddito di cittadinanza e quota 100 | ecco tutte le novità

Reddito - 120mila domande nei primi due giorni. 800 emendamenti al Decretone alla Camera : 65 sono di Lega e M5s : sono state almeno 120mila le domande per accedere al Reddito di cittadinanza raccolte e presentate in due giorni dalle diverse strutture impegnate su questo fronte. Alle 92.094 domande presentate alle Poste, direttamente allo sportello o tramite il sito gestito per conto del governo, si aggiungono le 30mila raccolte dai Caf nel primo giorno di assistenza che se seguono lo stesso ritmo anche nel secondo giorno porterebbero il totale attorno alle ...

Decretone/ "Senza investimenti non c'è Reddito che tenga' : L'Inps ha pubblicato online il modulo per richiedere il RdC. Decisiva sarà l'efficacia dei controlli per far emergere il lavoro nero

Decretone reddito cittadinanza e Pensioni : ok del Senato - si va alla Camera : (Foto Ansa) Via libera del Senato al Decretone su Reddito di cittadinanza e Pensioni con 149 sì, 110 no e 4 astenuti. Il provvedimento contenente le misure bandiera del Governo Legastellato, passa alla Camera per l’approvazione. Come si prevedeva, non è tutto filato liscio. Bagarre nell’Aula del Senato nel corso dell’intervento di Paola Taverna (M5S). Taverna, vicepresidente del Senato, ha ripetutamente attaccato il Partito ...

Modifiche al "Decretone" : come cambiano quota 100 e reddito di cittadinanza : Sarà la Camera a partire da lunedì 18 marzo a sciogliere gli ultimi nodi del decretone che istituisce reddito di...

