Ciclone Idai devasta Mozambico | Zimbabwe e Malawi | almeno 150 morti

Catastrofe in Sudafrica : Ciclone Idai si abbatte violentemente su diversi paesi. Centinaia i morti. : L'atteso e temuto ciclone Idai si è abbattuto nelle ultime ore sull'Africa meridionale, colpendo con violenza Mozambico, Zimbabwe e Malawi, dove già nei giorni scorsi piogge torrenziali avevano...

Africa. Ciclone Idai causa centinaia di morti e dispersi in Mozambico - Malawi - Zimbabwe : La furia della tempesta, Ansa, . Mozambico , Zimbabwe e Malawi sono stati colpiti da un violento Ciclone che ha provocato almeno 150 vittime e centinaia di dispersi . Nelle aree rurali più povere in ...

Ciclone Idai : il Mozambico si prepara allo “scenario peggiore” : Il Ciclone Idai sta per colpire il Mozambico con venti che soffiano fino a 225 km/h: le autorità hanno diramato l’allerta in particolare per quanto riguarda la città portuale di Beira dove il Ciclone potrebbe effettuare il “landfall”. I cittadini sono stati invitati a prepararsi allo “scenario peggiore“. Secondo Météo France Idai è “un Ciclone tropicale particolarmente pericoloso” e potrebbe fare ...