Anticipazioni Un posto al sole | la signora Poggi riceve la piacevole visita di Denis

(Di domenica 17 marzo 2019) Le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai 3 'Unal' continuano a sorprendere il pubblico che da anni segue in televisione lo sceneggiato. Gli spoiler delle puntate che andranno in onda da lunedì 25 fino a venerdì 29 marzo svelano che Beatrice dovrà affrontare il genitore di Diego. Raffaele scoprirà i segreti della giovane donna, e per tale ragione deciderà di chiedere alla Lucenti il suo parere in merito alla vicenda. Il portiere chiederà all'avvocato di parlare della situazione il figlio per evitare nuove sofferenze nella vita di Diego, che ha vissuto momenti difficili. La Lucenti s'impegnerà per trovare il modo per raccontare la verità intorno alla relazione con il fratello di Patrizio che sospetterà dell'atteggiamento strano da parte della giovane donna. Giulia si dirà felice per l'arrivo nella città di Napoli del compagno. Marina riuscirà nell'intento di ...

