eurogamer

(Di domenica 17 marzo 2019) Con un aggiornamento lato server, BioWare ha incrementato idi, aumentando dunque la possibilità di ottenimento di oggetti Mitici e Leggendari aidi difficoltà2 e3, riporta VG247.com.Naturalmente, così facendo, affrontare missioni ai più altidi difficoltà sarà sicuramente più invitante ma lo sarà anche affrontare i nemici più forti del gioco, perché anche il loro tasso diè stato incrementato. Sono inclusi iLeggendari e Mitici del Titano delle Ceneri Antico leggendario, del Titano delle Ceneri Antico Elite, della Furia leggendaria, dell'Ursix leggendario e del Luminare leggendario.Questi aggiornamenti aisono disponibili per tutte le versioni del gioco, e non dovremo scaricare nulla in quanto si tratta di modifiche effettuate sui server di gioco.Leggi altro...

Eurogamer_it : Anthem, aumentati drop rate ai livelli Gran Maestro 2 e Gran Maestro 3 #Anthem -