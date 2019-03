Anche la Regione farà un' inchiesta su Carife

Aereo caduto in Etiopia : a bordo Anche Sebastiano Tusa - archeologo e assessore Regione Sicilia : Il responsabile regionale dei Beni Culturali era diretto in Kenya per un progetto dell'Unesco. archeologo di fama internazionale era già stato in Africa a dicembre per avviare l'iniziativa

Nella lista dei passeggeri del volo precipitato in Etiopia c'era Anche l'assessore alla Cultura della Regione Siciliana : Secondo quanto riporta l'Ansa, Nella lista dei 157 passeggeri del volo dell'Ethiopian Airlines precipitato oggi figura anche l'assessore ai Beni Culturali della Regione Siciliana Sebastiano Tusa, archeologo di fama internazionale, Sovrintendente del Mare della Regione. Tusa era diretto in Kenia, per un progetto dell'Unesco, dove era già stato nel Natale scorso insieme con la moglie, Valeria Patrizia Li Vigni, direttrice del Museo d'Arte ...

Cani in spiaggia. "Un mare Anche per me" : la Proposta di Legge è ufficialmente depositata in Regione : Si ribadisce l'accesso senza limiti ai Cani per non vedenti, ai Cani da salvataggio, estendendolo anche a quelli per la Pet - Therapy.' Cronaca

Picchio d'Oro 2019 consegnato dalla Regione a BrAnchesi : Nella Scienza si lavora insieme, scienziati e scienziate ed ha trionfato la diversità. In un momento in cui si ha paura della diversità, la Scienza ne fa invece tesoro e ricchezza.'

Sanità : Zaia - 'Anche qest'anno Veneto regione benchmark in Italia' : Venezia, 13 feb. (AdnKronos) - “Anche quest’anno il Veneto è regione benchmark per la Sanità nazionale, insieme a Piemonte ed Emilia Romagna. Ci confermiamo punto di riferimento in Italia, grazie alla costante ricerca del meglio. In Sanità, infatti, se si sta fermi in realtà si arretra; il riconosci

Caccia ai cinghiali Anche con l'arco Via libera dalla Regione Lombardia : Per far fronte all'«emergenza» cinghiali, Regione Lombardia valuterà anche «l'utilizzo dell'arco come strumento ecologico per attuare la selezione», tra i «metodi per il controllo delle popolazioni».

Allerta Meteo Roma - maltempo Anche domani : il bollettino della Protezione Civile per la Capitale e la regione Lazio : Ancora 24 ore di maltempo per Roma e per la regione Lazio. Il Centro Funzionale Regionale ha infatti emesso oggi un bollettino che riporta una valutazione di “criticità codice giallo per” rischio idraulico e idrogeologico a seguito di precipitazioni previste da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, su tutte le zone di Allerta del Lazio dalla tarda serata di oggi, sabato 2 febbraio, e per le successive 24 ore. Lo comunica ...