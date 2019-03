Triathlon | ottimo risultato per Angelica Olmo in Australia | l’azzurra sul podio della

sportfair

(Di sabato 16 marzo 2019) L’atleta azzurra riesce a salire suldi Mooloolaba, replicando il terzo posto ottenuto nella stessa gara lo scorso anno Conferma per, l’azzurra portacolori del C.S Carabinieri sale nuovamente sulreplicando il terzo posto dello scorso anno alla World Cup di Mooloolaba, in, nella prova su distanza sprint. L’azzurra, che aveva già mostrato la sua buona condizione in occasionestaffetta di Abu Dhabisettimana scorsa, centra un preziosoda medaglia al debutto stagionale in una prova individuale.di tutto rispetto in: a segno la quotatissima padrona di casa Ashleigh Gentle, davanti alla americana Renee Tomlin, staccata di 5 secondi, e all’azzurra, distanziata di 9 secondi. “Sono ovviamente super contenta del, è sempre una immensa soddisfazione salire suldi ...

Lui_Cella : Una bella giornata di sport in un ottimo percorso ...#trailrunning #trail #preparazioneatletica #triathlon… -