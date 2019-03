romadailynews

(Di sabato 16 marzo 2019) Questa partita può essere considerata il simbolo perfetto di questa stagione, un’agonia senza fine, un harakiri continuo che non da un attimo di pace. Ma non avrebbe potuto essere altrimenti, visto che laquest’anno non è mai stata una squadra vera, complici soprattutto i disastri compiuti da un Direttore Sportivo che, come il più vigliacco dei capitani, ha anche avuto l’indecenza di abbandonare la nave a 12 giornate dalla fine del campionato.A partire dalla scelta di Di Francesco, colpevole di non aver mai dato un gioco definito alla squadra e di aver affossato la sua condizione fisica con l’aiuto di uno staff atletico imbarazzante, dimostrando più volte di non essere un allenatore quantomeno “adeguato” a una piazza come quella diSenza dimenticare la programmazione delle Campagne acquisti vergognose degli ultimi due anni, che oltre ad aver portato alla cessione di ...

romadailynews : Tonfo #Roma, la Spal vince ancora: Questa partita può essere considerata il simbolo… - SiamoPartenopei : Che tonfo della Roma a Ferrara: vince la Spal, il successo casalingo mancava da settembre! -