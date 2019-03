LIVE F1 | GP Australia 2019 in DIRETTA | prove libere 3 | Ferrari chiamata subito ad una

oasport

(Di sabato 16 marzo 2019) Buongiorno e bentrovati alladelle3 del GP d’, primo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato cittadino dell’Albert Park, a Melbourne, si andranno a definire gli assetti in vista delle qualifiche che decideranno la griglia di partenza del roundno.Fari puntati sul confronto tra Mercedes e. La W10 si è mostrata in grande forma e velocissima con entrambi i piloti. Lewis Hamilton, 7 volte in pole position su questo circuito, è il grande favorito per la conquista della prima p.1 dell’anno. Il britannico, campione del mondo in carica, ha messo in mostra un feeling speciale con la sua macchina e punta a confermarsi ancora una volta. Da par suo la Rossa non vorrà stare a guardare. Il tedesco Sebastian Vettel e il monegasco Charles Leclerc sono chiamati all’immediata reazione dopo quanto si è ...

MatteoMarchini5 : F1 LIVE, GP Australia 2019 in DIRETTA: orario delle qualifiche e come vederle in tv e streaming… - zazoomblog : F1 LIVE GP Australia 2019 in DIRETTA: orario delle qualifiche e come vederle in tv e streaming - #Australia… - tee_peters17 : India vs Australia 5th ODI, Delhi: Australia hands India reality check, wins ODI series -