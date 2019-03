Lega-M5s | è scontro anche sullo sblocca-cantieri

Sondaggi elettorali Demos : crescono Lega e Pd - calo M5S : Sondaggi elettorali Demos: crescono Lega e Pd, calo M5S Secondo l’ultimo Sondaggio Demos per Repubblica, impennata della Lega che passa dal 33,7% di fine gennaio a un odierno 34,4%. Diametralmente alla crescita dei consensi accordati al Carroccio, l’istituto di Ilvo Diamanti, insieme agli altri, registra un vistoso calo del Movimento 5 Stelle. I pentastellati in un mese e mezzo circa sono passati dal 24,9% al 23,2%. Per ...

Ultimi sondaggi elettorali 10-16 marzo 2019 : analisi europee M5S-Lega-Pd : Ultimi sondaggi elettorali 10-16 marzo 2019: analisi europee M5S-Lega-Pd La fotografia scattata dai sondaggi nell’ultima settimana non evidenzia particolari cambiamenti nei rapporti di forza tra i partiti emersi già all’indomani delle tornate di regionali in Sardegna e Abruzzo. La Lega consolida il suo primato nelle intenzioni di voto, il Movimento 5 Stelle la segue a distanza siderale mentre il Pd recupera terreno alle sue spalle. ...

Via Seta - tensione Salvini-M5S Di Maio : 'Posizione Lega sorprende' : "Mi auguro che la Lega sia della stessa idea" in merito alla Via della Seta e la libertà dell'Italia di scegliere e nello steso tempo rispettare l'alleanza atlantica "perché negli ultimi giorni ho visto posizioni diverse, un po' schiacciate su quello che chiedono gli altri Paesi e non su quello che vuole e fa bene all'Italia. Mi ha sorpreso, non lo nascondo". Lo scrive Luigi di Maio su Fb. ...

Cantieri da sbloccare - è scontro Lega-M5S : ... che sul «no» all'uomo solo al comando concordano, e poi l'ha ripetuto al termine della maratona durata 5 ore che ieri ha visto sfilare a palazzo Chigi i rappresentati di Comuni e Regioni, del mondo ...

Acqua pubblica - Di Maio dopo emendamenti Lega : “È la nostra prima stella - M5S non è disposto ad arretrare” : dopo le preoccupazioni emerse nel Movimento 5 stelle, per gli emendamenti Lega al disegno di legge sull’Acqua pubblica, Luigi Di Maio afferma rispondendo alle domande dei giornalisti fuori da Palazzo Chigi: “L’Acqua pubblica è la prima stella del Movimento. Porteremo in Parlamento un vero provvedimento sull’Acqua pubblica. Credo che su questo tema il Movimento 5 stelle non sia disposto ad arretrare, io non sono disposto a ...

Sondaggi - la Lega vola. M5s sempre più in crisi. E il centrodestra sfiora il 50% : Il centrodestra italiano vale il 50% delle intenzioni di voto. Lega , Forza Italia e Fratelli d'Italia , secondo l'ultima rilevazione condotta dall'Istituto Piepoli per La Stampa , toccano il 47%. ...

[Il punto] Zingaretti rimette in moto il Pd. La Lega su - il M5S giù ma il governo tiene. Cosa potrebbe accadere alle Europee : Cosa sta succedendo attualmente nella politica italiana? A leggere i risultati di due importanti sondaggi pubblicati oggi da Repubblica e La Stampa qualCosa si è mosso rispetto alla situazione post elezioni. Il primo, condotto da Demos-...

Sondaggi - ora è un governo verde-giallo : la Lega ha tra 7 e i 13 punti di vantaggio sul M5s. Conte è l’unico anti-Salvini : Non è più un governo giallo-verde ma ormai saldamente un governo verde-giallo. Lo dicono tre Sondaggi diversi accreditando alla Lega un vantaggio che va da un minimo di sette a un massimo di ben tredici punti percentuali rispetto al Movimento 5 stelle. Secondo l’istituto Demos per Repubblica, il Carroccio avrebbe raddoppiato il consenso rispetto alle politiche del 4 marzo raggiungendo il 34,4%, con il M5s al 23,2%. Secondo Index Research ...

Sondaggi Tecnè : M5S torna a crescere - giù la Lega - trend positivo per il Pd e Forza Italia : Stando all’ultimo Sondaggio Tecnè commissionato da Forza Italia e diffuso sulle colonne de Il Giornale del direttore Alessandro Sallusti, emergerebbero alcune importanti novità da prendere in considerazione. Dopo diverse settimane in cui la Lega ha avuto una forte ascesa consensuale, per la prima volta in questo 2019, si registrerebbe per il Carroccio un calo consistente delle preferenze nazionali pari infatti all'1,3%. Infatti il movimento del ...

Perché Lega e M5s sono divisi sulla Via della Seta : Roma, 15 mar., askanews, - Vertice a palazzo Chigi per sciogliere i nodi Legati all'intesa fra Italia e Cina sulla nuova Via della Seta, ufficialmente Belt and Road Initiative, il piano elaborato da ...

Sondaggi - la lontananza dalla Lega che fa male al M5s : "13 punti di distacco" : Il M5s, nonostante le difficoltà rilevate dai Sondaggi degli ultimi mesi, è però ancora ben al di sopra della "soglia...

Il ministro M5s ferma la riforma della caccia targata M5s : è lite con la Lega : I secondi sono nati invece con una fortissima connotazione ambientalista e animalista e fu proprio su questi temi che Beppe Grillo si affacciò sul palcoscenico della politica. Era perciò inevitabile ...

Gli ultra conservatori al convegno di Verona. Lite tra Lega e M5S : Non più tardi di tre giorni fa Luigi Di Maio l’ha definito il ritrovo di una «destra di sfigati». E ieri ha chiarito il concetto: «Chi si permette di dire che le donne devono stare in casa, come esseri inferiori, non sta nella mia cerchia di amicizie e frequentazioni». Più diretto ancora il sottosegretario grillino Stefano Buffagni: «A Verona andr...