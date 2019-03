Le tifoserie sempre legate Gemellaggio da rinvigorire

laprovinciadicomo

(Di sabato 16 marzo 2019) Partitaimportante per i tifosi, la sfida di domani nelle Marche tra Pesaro e Cantù è un'occasione per rinsaldare vecchie amicizie, visto che c'è un legame molto forte da anni. Qualche ...

cucchi976 : Attualmente non vedo troppe tifoserie migliori di quella del Francoforte,anzi non ne vedo nessuna (come numeri e no… - davide_tripo : @StefanoDonati27 Quindi? Mi dispiace perché sei una brava persona e un bravo giornalista ma le vostre trasmissioni… - MRubechini : @Capucci_Luigi @SergioDiRio83 Se non capisce (a parte qualche T9..) sono cavoli suoi. Non c'è più sordo di chi non… -