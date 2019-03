La ‘cura’ Ranieri non fa bene alla Roma | giallorossi ko contro la Spal | Perotti su rigore

sportfair

(Di sabato 16 marzo 2019) Ladelude ancora, iko in trasfertala: unrealizzato da Diegonon bastaformazione di ClaudioLa sconfitta nel derby e l’eliminazione dChampions League hanno sancito l’addio di Eusebio Di Francesco. La ‘cura’ Claudioperò non sembra fare meglio ai, battuti d28ª giornata di Serie A. Dopo la vittorial’Empoli, allo Stadio Paolo Mazza, laappare infatti opaca e poco motivata.La squadra allenata da Leonardo Semplici, al contrario, ha la meglio nel primo tempo e si porta in vantaggio grazierete di Mohamed Fares. Unall’inizio del secondo parziale di gioco, realizzato da Diego, porta il risultato in parità. Ben presto, però, Andrea Petagna riporta in vantaggio la sua, grazie ad un altro penalty. La ...

ChioloEmanuele : 3 Gol Presi in due partite.... Nemmeno uno che cura la difesa come Ranieri riesce a fare i miracoli con giocatori c… - StefanoMk : RT @chiara56543176: E la cura di ranieri funziona ???????? - chiara56543176 : Visto la cura ranieri cone funziona @LaJuvehaRonaldo @Gobbentus1 @GianfraMesmile -