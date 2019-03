Kotal Kahn arriverà in Mortal Kombat 11

eurogamer

(Di sabato 16 marzo 2019)11 è sempre più vicino, e mentre l'attesa diminuisce arrivano novità in merito al roster di personaggi disponibili, riporta Comicbook.Come possiamo vedere su Twitter infatti, è stato condiviso un teaser di presentazione per, il nuovo personaggio svelato da NetherRealm Studios.Il trailer completo sarà pubblicato prossimamente, ma le immagini ora disponibili sono sufficienti a far capire a tutti di avere a che fare con l'imperatore dell'Oltremondo, ossia il combattente che per la prima volta è stato visto inX.Leggi altro...

