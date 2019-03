Imprese femminili in diminuzione nel 2018 | sono meno di un quarto del totale

Diminuiscono dello 0 - 6% le Imprese femminili in Piemonte nel 2018 : " L'imprenditoria femminile riveste un ruolo fondamentale nell'economia del nostro territorio, mostrando una tenacia che sorprende da anni - commenta Vincenzo Ilotte, Presidente Unioncamere Piemonte -...

Imprese femminili crescono : +6 mila nel 2018 : Continua a crescere anche nel 2018 l'esercito delle Imprese femminili . Sono oltre un milione e 337 mila a fine anno , circa 6 mila in più del 2017, e rappresentano il 21,93% del totale delle Imprese ...

Donne manager e Imprese femminili "con una marcia in più" : Le Donne hanno una marcia in più nel lavoro e nella creazione di nuove imprese . Lo rivela una indagine condotta dal Centro studi CNA , l'associazione che rappresenta gli artigiani, su "L'...

PMI - da Unicredit e BEI 500 milioni per Imprese femminili e clima : Unicredit, Unicredit Leasing e Banca Europea per gli Investimenti, BEI, rinnovano l'impegno a garantire risorse a sostegno dell'economia reale per il finanziamento delle piccole e medie imprese