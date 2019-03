Formula 1 | al via il Mondiale 2019 in Australia Tutte le gare in diretta su Sky | solo

Formula 1 - così al via a Melbourne : Hamilton in pole e Vettel terzo : Prima fila Mercedes nel Gran Premio d'Australia. Lewis Hamilton ha conquistato la prima pole position della stagione 2019 di Formula 1. Terza la Ferrari di Sebastian Vettel , dietro anche all'altra ...

Formula Uno - stagione 2019 al via : ecco le gare in chiaro : L’attesa è ormai conclusa: domenica la Formula Uno fa sul serio e dà il via alla stagione, quella in cui le avversarie proveranno a interrompere la leadership della Mercedes, vincitrice del titolo costruttori ininterrottamente ormai dal 2014. Lewis Hamilton, e non poteva essere diversamente, sarà il pilota da battere, reduce dalla conquista del suo quinto […] L'articolo Formula Uno, stagione 2019 al via: ecco le gare in chiaro è ...

Al via il Mondiale 2019 di Formula 1. I risultati dei test e la vigilia : Al via il Mondiale 2019 di Formula 1. I risultati dei test e la vigilia A Melbourne, in Australia, domenica 17 Marzo ripartirà la 70a stagione del Mondiale di Formula 1. Le due sessioni dei test invernali si sono svolte sul circuito del Montmelo a Barcellona. La prima dal 18 al 21 Febbraio, la seconda dal 26 Febbraio al 1 Marzo. Le prove, durate in tutto otto giorni con 64 ore complessive di lavoro, hanno permesso ai team di provare al ...

Formula 1 - Libere Australia : pronti - via. Vola Hamilton - le Ferrari sono attardate : Lewis Hamilton mette il suo sigillo nell'attesa prima giornata di prove Libere del GP d'Australia, gara inaugurale del Mondiale 2019 della Formula 1. Il campione del mondo della Mercedes in 1'22'600 ha messo in fila il compagno di squadra Valtteri Bottas per soli 48 millesimi, a conferma che la Mercedes, almeno oggi, si conferma sempre competitiva. Quanto ...

Comune Roma : via a tavolo mobilità Eur per gran premio Formula E : Roma – Si e’ svolto questo pomeriggio a Roma, presso la sala della Piccola Protomoteca del Campidoglio, l’incontro previsto fra i Mobility Manager e referenti delle aziende del quartiere Eur, l’assessore allo Sport, Politiche giovanili e grandi Eventi cittadini, Daniele Frongia, l’assessorato alla Citta’ in Movimento, i tecnici degli uffici di Roma Capitale per la Mobilita’ e gli organizzatori di Formula ...

Formula1 Montmelò - via ai test. Svelata l'Alfa Romeo ma Kimi va subito fuori : Ha atteso la prima mattinata della giornata inaugurale dei test prestagionali della F.1 al Montmelò per svelare il suo vestito definitivo e alle 8.25 circa la nuova Alfa Romeo Racing è stata mostrata ...

Ferrari - presentata la nuova SF90 a Maranello. Il 17 marzo via al mondiale di Formula Uno a Melbourne : È stata presentata a Maranello la nuova Ferrari per la stagione 2019: si chiama SF90, in omaggio ai 90 anni della scuderia, e si presenta di un colore rosso opaco tendente all’arancione diverso dal solito rosso Ferrari, con la scritta Mission Winnow sul davanti. La monoposto della Rossa, con al volante il confermato Sebastian Vettel e il nuovo pilota Charles Leclerc, monegasco classe ’97, esordirà il 17 marzo a Melbourne nel mondiale di ...