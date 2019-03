Ferrari | Leclerc stecca il primo esame | Non sono stato bravo | colpa mia

F1 - GP Australia 2019 : risultato FP3. Lewis Hamilton ancora il migliore - le due Ferrari di Vettel e di Leclerc inseguono : Lewis Hamilton fa tre su tre e conquista il miglior crono anche della terza sessione di prove libere sul tracciato di Melbourne (Australia), primo round del Mondiale 2019 di Formula Uno. Il campione del mondo in carica della Mercedes ha saputo replicare quanto fatto vedere nei primi due turni, facendo la differenza soprattutto nel primo e nel terzo settore della pista. Il crono di 1’22″292 ha permesso quindi all’alfiere del ...

F1 a Melbourne - la Ferrari e Vettel in crisi nelle libere : Hamilton vola - la Rossa no. Ma Leclerc... : Comincia in salita il Mondiale 2019 della Ferrari in Formula 1. nelle libere del Gp di Melbourne in Australia, dominate dalla Mercedes con Lewis Hamilton più veloce in pista, il tedesco Sebastian Vettel si deve accontentare del quinto tempo. "Siamo sorpresi dalla Mercedes che non era stata così velo

F1 Australia - che brivido per la Ferrari di Leclerc! : Primo giorno di scuola col brivido per Charles Leclerc a Melbourne. Il monegasco ha corso un bel rischio durante la seconda sessione di libere del GP inaugurale, quando ha mandato in testacoda la sua ...

F1 – Leclerc - il grande sogno Ferrari e la motivazione che fa paura a Vettel : “il mio compito sarà di capovolgere le gerarchie” : Charles Leclerc sogna una carriera in Rosso: il monegasco pronto a ribaltare le gerarchie in casa Ferrari “Guidare per la scuderia di Maranello è stato il mio sogno sin da bambino e fare parte di questa famiglia rappresenta un grande onore. Per ora c’è solo eccitazione, non vedo l’ora di correre domenica“. Il giovane Ferrarista Charles Leclerc descrive così in una intervista alla ‘rosea’ l’emozione ...

Leclerc all’esame Ferrari - parte il mondiale 2019 di Formula 1 : Ci siamo: dopo la pausa e i test invernali la Formula 1 riapre i battenti. Da venerdì 15 marzo inizia il campionato mondiale 2019 con le prime prove libere del Gran Premio d2019;Australia, che si correrà a Melbourne domenica 17: la partenza è fissata alle 6.10 ora italiana. Leclerc vuole vincere subito C2019;è curiosità e attesa in casa Ferrari nel vedere all2019;opera il giovane talento monegasco Charles ...

F1 Ferrari - Leclerc : «Voglio far bene in pista - il team ha avuto fiducia» : MELBOURNE - Esordio "in rosso" per Charles Leclerc, che in Australia sarà al volante della Ferrari: un compito non facile per un pilota giovane, ma che il monegasco è pronto a svolgere al meglio. ' ...

F1 - Leclerc senza paura : “Vettel primo pilota Ferrari - ma sono qui per cambiare l’ordine delle cose” : Il pilota monegasco ha parlato delle sue sensazioni in vista del week-end australiano, confidando il proprio ottimismo circa le prestazioni della macchina Il primo Gran Premio di Leclerc al volante della Ferrari si avvicina, il pilota monegasco è impaziente di scendere in pista a Melbourne, sede dell’appuntamento inaugurale del Mondiale di Formula 1. photo4/Lapresse Il suo compito sarà subito quello di stazionare nelle zone alte ...

Charles Leclerc : Ferrari - padre e Instagram. Chi è il pilota : Charles Leclerc: Ferrari, padre e Instagram. Chi è il pilota Chi è Charles Leclerc Il giovane pilota monegasco è al suo secondo anno in Formula 1. Il ventunenne è passato al team Ferrari dopo l’anno di ambientamento in Sauber. Sta a lui ora dimostrare quanto vale e se il suo passato nella Ferrari Driver Accademy lo ha preparato a scrivere la storia della F1. Charles Leclerc: Carriera Charles iniziò la sua carriera nei kart nel 2005 ...

Formula 1 : Leclerc - la fame di Hamilton - la nuova Ferrari. 10 motivi per seguire il Mondiale : Seb, quattro volte campione del mondo, con la Red Bull,, dalla sua 'signora' ha avuto ottimi riscontri nei test invernali a Barcellona, al netto di un incidente dovuto a un problema meccanico nella ...

F1 - Mondiale 2019 : equilibri e giochi di squadra. Bottas al servizio di Hamilton. In Ferrari possibile grana Leclerc per Vettel : Nel proprio ufficio di Maranello, Mattia Binotto probabilmente ha da qualche parte un taccuino. Sul foglio di carta iniziale sono segnati tutti gli ingredienti, non per una torta, ma per mettere in evidenza i capisaldi di cosa si deve fare per vincere un Mondiale di Formula Uno. In successione si possono leggere: vettura, evoluzione, piloti, peso politico e strategie. Cinque passi fondamentali. Tutti importanti. Tutti necessari. Non sappiamo se ...

F1 Ferrari - Vettel e Leclerc : emozioni alle stelle per Melbourne : Melbourne - Sebastian Vettel ha dei ricordi fantastici a Melbourne, Charles Leclerc in Australia sarà alla sua prima gara con la Ferrari. emozioni contrastante per i due piloti della Rossa, a pochi ...

F1 - Mondiale 2019 : Sebastian Vettel - è l’anno della verità. Doppia sfida a Hamilton e Leclerc per riconquistarsi la Ferrari : Quinta stagione in Ferrari, riparte la caccia all’agognato titolato iridato. Sebastian Vettel sta per incominciare una nuova avventura con il Cavallino Rampante e per l’ennesima volta parte con l’obiettivo di conquistare lo scettro, ormai diventato un’autentica ossessione da quando è sbarcato a Maranello: il tedesco ha trionfato per ben quattro volte quando era al volante della Red Bull, ma per il momento il matrimonio ...

F1 - Charles Leclerc : “Sarà una gara molto speciale per me - il debutto con la Ferrari a Melbourne” : Tutto pronto per l’inizio del Mondiale di F1: domenica l’esordio stagionale, come di consueto in quel di Melbourne (Australia). Sarà il debutto vestito di Rosso per Charles Leclerc: il pilota monegasco inizierà ufficialmente la sua avventura in Ferrari. Queste le sue parole, come riportate da Marca, alla vigilia del week-end australiano: “Ovviamente questa sarà una gara molto speciale per me perché sarà il mio debutto con la ...