"Decretone" in Aula Camera da lunedì

Via libera questa notte dalle commissioni Lavoro e Affari sociali dellaalsu reddito di cittadinanza e quota 100. E' stato completato l'esame degli emendamenti e dato mandato al relatore di portare il provvedimento inmattina.(Di sabato 16 marzo 2019)

