Bimba tetraplegica per errori in sala parto | la mamma di Eleonora | ' Ecco come si

La mamma della Bimba tetraplegica per errore : "Sono schifata e furiosa" : "Sono schifata. Sono arrabbiata". Questa la reazione della mamma di Eleonora, la bimba diventata tetraplegica a seguito di un errore in sala parto, alla richiesta delle assicurazioni dell'azienda sanitaria di farsi restituire parte del risarcimento.La compagnia assicurativa aveva presentato istanza alla Corte d'Appello di Venezia per farsi ridare dalla famiglia della bambina parte del risarcimento che il tribunale di Rovigo aveva loro concesso. ...