ATP Indian Wells – Ritiro Nadal | Rafa non nasconde la preoccupazione | “ho sentito un

(Di sabato 16 marzo 2019) Il commento didopo ildal torneo ATP die l’annuncio del forfait dal torneo di Miami Gli appassionati del tennis attendevano con ansia di assistere alla semifinale del torneo ATP ditrae Federer, ma a poche ore dal match il tennista maiorchino è stato costretto ad annunciare il suoa causa di un infortunio al ginocchio destro che non gli avrebbe permesso di competere al meglio.AFP/LaPresse“Come ho detto ieri, houn forte dolore al ginocchio destro e sapevo che le cose non stavano andando molto bene, non volevo confermare nulla perché volevo aspettare fino alla fine e fare tutto il possibile per essere competitivo oggi, ma non è stato così. Oggi mi sono allenato per un po’al mattino e hoche il mio ginocchio non stava bene e non ero in grado di giocare una semifinale di un torneo ...

