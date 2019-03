Sci | Tas restituisce vittoria a Luitz

Sci alpino - il TAS dà ragione a Stefan Luitz : il tedesco si riprende la vittoria del gigante di Beaver Creek : Il TAS di Losanna accoglie il ricorso di Luitz, cambia ancora la classifica del gigante maschile di Beaver Creek Il Tas di Losanna ha accolto il ricorso del tedesco Stefan Luitz restituendogli la vittoria del gigante statunitense di Beaver Creek del 2 dicembre scorso. La Fis aveva squalificato Luitz dopo che era emerso l’uso, da parte della squadra tedesca, di bombole di ossigeno tra la prima e la seconda manche. Gli atleti avevano inalato ...

F1 - Bottas preoccupato : “sappiamo che la Ferrari è forte - bisogna lavorare duro per riuScire a batterla” : Il pilota della Mercedes ha sottolineato come sarà la Ferrari la macchina da battere, almeno stando a quanto visto nei test di Barcellona La consapevolezza in casa Mercedes è che la Ferrari sia cresciuta notevolmente rispetto al passato, acquisendo una continuità di rendimento che potrebbe fare la differenza nel Mondiale 2019 di Formula 1. AFP/Lapresse Ne è convinto non solo Lewis Hamilton, come ribadito in conferenza stampa, ma anche ...

Azionario Emergente - tassi USA unico driver di creScita? : Daniel Tubbs, Head of Global Emerging Markets Equities di Mirabaud AM , ritiene che l 'economia statunitense potrebbe registrare un rallentamento graduale verso la fine dell'anno, dopo il fortissimo stimolo fiscale del 2018 . Di conseguenza, a nostro avviso è improbabile che la Federal ...

Zoeao GravaStar è un altoparlante Bluetooth che sembra uScito da un film di fantaScienza : GravaStar è il nome di un curioso altoparlante robotico realizzato da Zoeao e dedicato agli utenti appassionati di fantascienza. Scopriamo insieme le sue feature L'articolo Zoeao GravaStar è un altoparlante Bluetooth che sembra uscito da un film di fantascienza proviene da TuttoAndroid.

Tapiro ad Al Bano per Ucraina? Stasera a StriScia la Notizia : Stasera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35), Al Bano riceve un Tapiro d'oro speciale perchè inserito nella lista nera dal Governo Ucraino

Sci alpino – Fantastica Fanchini nella seconda prova di discesa femminile a Soldeu - terza Goggia : Ruggito Fanchini: solo Venier fa meglio nella seconda prova di discesa a Soldeu. Terzo tempo per Sofia Goggia nella seconda prova di discesa femminile disputata a Soldeu là più veloce è stata l’austriaca Stephanie Venier, che ha chiuso in 1’31″48. Ma le italiane hanno dimostrato di trovarsi a proprio agio sulla pista che per la prima volta sta ospitando le finali di Coppa del mondo. Nadia Fanchini si è classificata ...

Sciacalli in azione - chiedono soldi per Patrick e intascano tutto mentre lui lotta per la vita : La denuncia della compagna di Patrick Majda, il ragazzo che lotta per la vita contro un terribile male che lo ha colpito nella speranza di poter raggiungere la cifra necessaria per curarsi in Usa. Persone si aggirano in strada con la sua foto chiedendo soldi per le cure ma in realtà sono solo truffatori.Continua a leggere

Centrale elettrica orbitante : fra realtà e fantaScienza - : Cina: lanciato l'impianto fotovoltaico galleggiante più grande al mondo Inoltre, le centrali fotovoltaiche hanno un'efficienza maggiore se collocate in prossimità dell'equatore, idealmente nel ...

Brexit - May al Parlamento : “Se saltasse l’accordo potremmo non uScire dalla Ue” : “Se il Parlamento britannico dovesse respingere l’accordo sulla Brexit, potremmo non uscire mai dall’Unione europea“. A dirlo è la premier britannica Theresa May, che ammonisce i deputati della Camera dei Comuni in vista del voto di martedì 12 marzo sull’intesa raggiunta tra Regno Unito e Ue. Parlando da una fabbrica di Grimmsby, roccaforte Brexiteer della contea inglese del Lincolnshire, nel nordest del Paese, May ha lanciato ...

La Bce laScia i tassi a zero : cosa succede ai mutui? : Questo prolungamento dell'orizzonte, probabilmente anche al di là del 2019 visti i ritmi dell'economia, fa pensare che il costo del denaro difficilmente possa salire in modo notevole. Per i mutui l'...

Allarme creScita - Draghi laScia i tassi a zero : ... già messi alla prova dai tassi zero, non sono costretti a scegliere fra i margini garantiti dalle operazioni più rischiose e il sostegno all'economia. Per le banche italiane significa evitare di ...

