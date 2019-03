MasterChef 8 | la scure di Iginio Massari si abbatte su due insospettabili

davidemaggio

(Di venerdì 15 marzo 2019)sotto la clocheEliminazioni inattese in quel di8: nella nona puntata di ieri sera due dei concorrenti più interessanti sono tornati a casa, spianando la strada ai propri avversari, che hanno tirato senz’altro un sospiro di sollievo. La Masterclass dovrà fare a meno di Salvatore e Federico, che avevano colpito l’attenzione dei giudici fin dalle selezioni e che stavano migliorando puntata dopo puntata.8: nella nona puntata eliminati Salvatore e Federico A sancire la fine del loro percorso ci hanno pensato i dolci di, comparso a sorpresa sotto la cloche dell’Invention Test. Lo chef, “bestia nera” di, ha presentato ai concorrenti tre torte da cerimonia invitandoli a replicarle e, pur mostrandosi indulgente come non mai – ha permesso a chi aveva dimenticato degli ingredienti di tornare ...