“Le calamite sul frigo provocano il cancro” | ecco tutta la verità su questa notizia shock

(Di venerdì 15 marzo 2019) Lesulrifero fanno venire il cancro. Negli ultimi tempi sta girandoattribuita all’università di Princeton. Ma cosa c’è di vero? Praticamente nulla. E’ una ‘super bufala‘ attribuita a una ricerca americana, come spiegano gli esperti dell’Istituto superiore di sanità che, in partnership con l’AdnKronos Salute, smontano una fake news che potrebbe creare inutili allarmismi. Lache circola su Internet, secondo la quale ledecorative produrrebbero una radiazione elettromagnetica capace di alterare i cibi conservati fino a renderli cancerogeni, è completamente falsa.Si tratta di una bufala simile a quella secondo la quale le onde elettromagnetiche del forno a microonde possono modificare i cibi rendendoli cancerogeni. La falsaè nata negli Stati Uniti e fa riferimento a una ricerca ...

