I dispositivi Android TV che supportano Google Assistant sono ora controllabili tramite

Niente Switch per ora ma Xbox Live arriva ufficialmente su dispositivi iOS e Android : Se ne parlava ormai da un mese e ora arriva finalmente la conferma ufficiale: Xbox Live si espande arrivando a supportare anche dispositivi iOS e Android. Le informazioni trapelate lo scorso mese puntavano a un supporto del servizio anche per Switch ma per ora non ci sono annunci al riguardo. In ogni caso Microsoft continua il proprio piano per la conquista del "mondo" grazie ai propri servizi.Come riportato da Eurogamer.net, Microsoft sta ...

Aggiornamento Android 9 2019 : dispositivi idonei e versione beta : Aggiornamento Android 9 2019: dispositivi idonei e versione beta Android 9: Aggiornamento 2019 i dispositivi idonei Vi abbiamo parlato già numerose volte dell’Aggiornamento che vedeva protagonista il sistema operativo Android oramai giunto alla versione 9 Pie. In questo articolo elencheremo nel dettaglio tutti i tipi di dispositivi idonei a ricevere l’Aggiornamento nel corso del 2019. Aggiornamento Android 9 2019: i nomi dei devices che ...

Potato Open Sauce Project riporta il pannello del volume espandibile disponibile fino ad Android Oreo anche sugli smartphone con Android Pie. Per il momento la ROM è disponibile per alcuni dispositivi Xiaomi, OnePlus e Motorola.

Android 9 Pie ha portato numerosi miglioramenti, tuttavia l'interfaccia presenta colori vivaci ed elementi bianchi. Per gli utenti che preferiscono i temi scuri, in modo particolare i possessori di dispositivi AMOLED, è presente nel Play Store l'app G-Pix, un'applicazione che permette di applicare un tema scuro in stile Android 9 Pie sui dispositivi Huawei e Honor con EMUI 5, 8 oppure 9.

Expert si prepara a lanciare il nuovo volantino "Prezzi al costo", che include diversi smartphone e tablet Android. Ecco le offerte che saranno valide dal 14 al 27 marzo 2019 nei punti vendita aderenti.

Grazie al lavoro di un membro di XDA, l'ultimo Launcher di Sony Xperia 10 e Sony Xperia 10 Plus, presentati ufficialmente durante il Mobile World Congress 2019, è disponibile per tutti i dispositivi Xperia esistenti con Android 9 Pie. La buona notizia è che per installare il port non è necessario il root del dispositivo, ma è sufficiente l'ultimo firmware di Android 9 Pie per poter installare l'APK.

Come segnala Gematsu, Square Enix ha annunciato Octopath Traveler: Champions of the Continent per dispositivi iOS e Android, in uscita nel 2019 in Giappone. Il titolo è un "gioco di ruolo single player free-to-play" ambientato nel mondo di Orsterra diversi anni prima degli eventi di Octopath Traveler per Switch. La pre-registrazione è ora disponibile tramite il sito web ufficiale. Inoltre, Square Enix il 12 marzo consentirà ai giocatori di

Qualcomm è al lavoro su un chip studiato per dispositivi di fascia molto bassa e con sistema Android Go.

Android 9 Pie non è ancora arrivato su nessun dispositivo targato HTC, che nel frattempo continua a registrare un record in negativo dietro l'altro.

Le Slices per le varie preferenze del dispositivo da qualche giorno iniziano a essere visualizzate sui dispositivi Pixel che eseguono Android 9 Pie

disponibile finalmente LineageOS 16.0 basato su Android 9 Pie. La nuova versione della celebre custom ROM è già arrivata e disponibile per il download per un mucchio di smartphone. Chiuso invece il supporto alla vecchia LineageOS 14.1

Non passa giorno in cui le password non si rivelino un problema per la sicurezza: troppi utenti ne usano di troppo semplici, o riciclano le stesse parole chiave per più servizi. Presto non ci sarà più questo problema perché FIDO Alliance (il consorzio che sviluppa standard di autenticazione open source) ha coinvolto anche Android. Da ieri i dispositivi con sistema operativo Android 7.0 e superiori sono automaticamente certificati FIDO2, o lo

Join è un'applicazione che permette di sincronizzare più dispositivi per scambiare facilmente pagine web, file e altro. Lo sviluppatore ha annunciato che l'app riceverà presto una funzionalità che trasferirà i file APK memorizzati localmente su altri dispositivi.