Genova | i poliziotti condannati per le torture al G8 del 2001 dovranno pagare 3 milioni

I poliziotti accusati per i pestaggi avvenuti nel 2001 alla scuola Diaz di Genova dovranno pagare 3 milioni di euro per danni materiali : Una sentenza della Corte dei Conti della Liguria obbliga a pagare quasi 3 milioni di euro per danni materiali i 24 dirigenti di polizia, ispettori e poliziotti accusati per i pestaggi avvenuti nella scuola Diaz durante il G8 di Genova