Tunisia | sale a 15 il numero di neonati deceduti in ospedale | cause in corso di

(Di giovedì 14 marzo 2019) Unche desta preoccupazione, quello delle vittime del reparto rianimazione del centro di ostetricia e neonatologia dell’Rabta, a Tunisi. Infatti è salito a 15 ildeimorti, lo ha reso noto il portavoce del tribunale di Tunisi, Sofien Sliti, dando conto dell’apertura di 15 relative indagini penali.Stando alle dichiarazioni di lunedì sdel ministro della Salute ad interim, Sonia Ben Cheick, la morte deiè dovuta ad un’infezione prodotta durante il ricovero, e non alla somministrazione di un prodotto scaduto come riferivano voci di corridoio. Ora bisognerà attendere i risultati delle analisi dei campioni prelevati per determinare l’origine dell’infezione e capire in quale punto della catena ospedaliera si sia verificato l’errore.L'articoloa 15 ildiin, ...

