Trasmise Hiv,condanna a 16 anni e 8mesi

E' statoto a 16e 8 mesi di carcere Claudio Pinti, l'ex autotrasportatore di Montecarotto (Ancona) che avrebbe consapevolmente contagiato la sua ex compagna (morta poi nel 2017) e trasmesso l'Hiv a una 40enne con cui aveva una relazione. L'accusa è di lesioni gravissime e omicidio volontario. L'imputato, detenuto e ricoverato in ospedale, ha sempre negato la malattia sostenendo che l'Hiv non esiste.(Di giovedì 14 marzo 2019)

