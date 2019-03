Sci | Paris vince la Coppa del mondo di Super G

agi

(Di giovedì 14 marzo 2019) Dominik Paris ha conquistato ladeldiG. Il 29enne azzurro ha coronato una stagione trionfale aggiudicandosi ilG di Soldeu, a Andorra, valido per le finali delladeldi sci alpino e, per la prima volta in carriera, ha vinto il titolo in questa specialità, 24 anni dopo un altro italiano, Peter Runggaldier. Paris ha preceduto di 0.15 centesimi lo svizzero Mauro Caviezel e di 0.44 l'austriaco Vincent Kriechmayr.

SkySport : ? #UltimOra #Sci ???? Super Gigante #Soldeu: vince Dominik #Paris ?? L’azzurro si aggiudica la coppa di specialità #SkySport - RaiNews : Sci, Paris vince il SuperG a Soldeu e la Coppa del mondo - DoguiJ : RT @SkySport: ? #UltimOra #Sci ???? Super Gigante #Soldeu: vince Dominik #Paris ?? L’azzurro si aggiudica la coppa di specialità #SkySport -