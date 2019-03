Salisburgo-Napoli 3-1 | pagelle e tabellino

Il Napoli cade a Salisburgo : 3-1 ma stacca il pass per i quarti : Il Napoli perde 3-1 (1-1) a Salisburgo , ma pass a ai quarti di finale dell'Europa League grazie al prezioso 3-0 dell'andata al San Paolo. Azzurri in vantaggio con Milik al 14' pt. Rimonta...

VIDEO Salisburgo-Napoli 3-1 - Highlights - gol e sintesi Europa League. Sconfitta indolore per Ancelotti : Il Napoli perde 3-1 in casa del Salisburgo, ma in virtù del 3-0 inflitto agli austriaci nella sfida d’andata, passa ai quarti di finale dell’Europa League di calcio. Chiude subito ogni discorso qualificazione il gol del vantaggio di Milik al 14′, ma al 25′ Arriva il pari di Dabbur. Nella ripresa vantaggio dei padroni di casa al 65′ con Gulbrandsen, mentre in pieno recupero arriva il definitivo 3-1 di Leitgeb. GLI ...