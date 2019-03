«Once Upon a One More Time» | il musical con le canzoni di Britney Spears

Madsen : adoro Quentin - “Once Upon a time in Hollywood” gran film : Il suo Mr. Blonde nel film "Le iene" è rimasto nella storia del cinema e da allora il nome dell'attore Michael Madsen è spesso associato a quello del suo amico Quentin Tarantino. Con lui ha lavorato anche in "Kill Bill 2" e "The Hateful Eight" e ora ha un ruolo anche nel nuovo film del geniale regista, "Once upon a time in Hollywood", che si vocifera verrà presentato al prossimo festival di Cannes. A Montecarlo, dove ha ricevuto il Monte-Carlo ...

Jennifer Morrison pronta per ‘Under the Bridge’ : la Salvatrice di Once Upon a Time torna in corsia : Via giubbotto di pelle e magia e bentornato camice bianco, Jennifer Morrison è pronta a tornare in corsia dopo la sua lunga parentesi a Storybrooke e l'addio anni fa proprio a Dr House M.D. e questo non può far altro che rendere felici i fan dell'attrice. Dopo aver lasciato Once Upon a Time, la Morrison era rimasta un po' in disparte a godersi tempo libero e una pausa dai ritmi serrati delle serie tv ma adesso è pronta a lanciarsi in una nuova ...