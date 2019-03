Morbillo | Venturi | “Non è un’emergenza | ma 30 casi nel riminese preoccupano”

meteoweb.eu

(Di giovedì 14 marzo 2019) Rispetto aidisegnalati in Emilia Romagna, anche in queste ore, l’assessore alle Politiche della salute, Sergio, chiarisce, a margine di una conferenza stampa, che “non possiamo parlare di una situazione di emergenza, perché, nel 2017, abbiamo avuto 6.000in questo Paese.C’è stato qualche caso, a Bologna, in questi ultimi giorni” ma “a destare preoccupazione” è il fatto di “avere circa 30diin provincia di Rimini”. “E non è un caso che siano a Rimini – sottolinea -, perché c’è una bassa copertura vaccinale e non c’è ancora l’immunità di gregge”.L'articolo: “Non è un’emergenza, ma 30nelpreoccupano” Meteo Web.

