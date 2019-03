Mondiali Biathlon – Wierer e Hofer sorridenti dopo l’argento | le dichiarazioni degli

Biathlon - Mondiali 2019 - Dorothea Wierer : “Senza vento sono riuscita a sparare meglio”. Lukas Hofer : “Questa medaglia ha confermato il nostro valore” : Grande soddisfazione nelle parole di Dorothea Wierer e Lukas Hofer dopo l’argento conquistato nella staffetta mista a coppie dei Mondiali di Biathlon a Oestersund (Svezia). La coppia azzurra ha confermato le proprie qualità in questo format, con una performance di assoluto livello soprattutto al poligono, dove Wierer è riuscita ad esprimersi meglio rispetto alle gare individuali. Ottima prova anche di Hofer, che guarda con fiducia alla mass ...

Mondiali Biathlon 2019 – Ancora un podio per l’Italia : Wierer e Hofer d’argento nella staffetta single mixed : Dorothea Wierer e Lukas Hofer d’argento ai Mondiali di Biathlon di Oestersund: gli azzurri chiudono al secondo posto la staffetta single mixed I Mondiali di Biathlon 2019 stanno regalando emozioni uniche ai tifosi italiani: dopo l’argento di Lisa Vittozzi, oggi l’Italia porta a casa un’altra medaglia. Dorothea Wierer e Lukas Hofer hanno infatti chiuso la staffetta single mixed al secondo posto, alle spalle solo ...

LIVE Biathlon - Staffetta mista a coppie Mondiali 2019 in DIRETTA : Dorothea Wierer e Lukas Hofer a caccia della medaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Staffetta mista a coppie dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, giovedì 14 marzo, alle ore 17.10 si scriverà un pezzo di storia, perché per la prima volta si assegnerà l'iride nella Staffetta mista a coppie. Per l'Italia in campo il collaudato binomio formato da Lukas Hofer e Dorothea Wierer, già vincitrice a Soldier Hollow in questo

Biathlon oggi (14 marzo) - Single Mixed Relay Mondiali 2019 : orario d'inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza : Si continua a sciare e sparare ad Oestersund, in Svezia, per i Mondiali di Biathlon, dove oggi, giovedì 14 marzo, a partire dalle ore 17.10 è in programma l'assegnazione dell'ottavo titolo iridato, quello della staffetta mista a coppie: per l'Italia saranno in gara Dorothea Wierer e Lukas Hofer.

Biathlon - Mondiali 2019 : nella staffetta mista a coppie Norvegia con Olsbu e Boe - ma Wierer e Hofer non possono temere nessuno : Titolo numero otto in palio ai Mondiali di Biathlon ad Oestersund, in Svezia: domani si scriverà un pezzo di storia, perché per la prima volta si assegnerà l'iride nella staffetta mista a coppie. Per l'Italia in campo il collaudato binomio formato da Lukas Hofer e Dorothea Wierer, già vincitrice a Soldier Hollow in questo format in Coppa del Mondo, anche se le coppie avversarie erano diverse. Sicuramente chi sulla carta sarà un osso

Biathlon - Pagelle individuale Mondiali 2019 : Peiffer trova la magia - doppia festa in casa Boe - Hofer buon quinto : Oggi si è disputata l’individuale maschile dei Mondiali 2019 di Biathlon vinta dal tedesco Arnd Peiffer davanti al bulgaro Vlasov e al norvegese T. Boe mentre l’azzurro Lukas Hofer ha concluso in quinta posizione. Di seguito le Pagelle degli atleti che si sono messi maggiormente in luce. ARND Peiffer: 10. Il tedesco non era mai salito sul podio in Coppa del Mondo in questa specialità, oggi trova un incredibile zero e conquista una ...

Biathlon - Mondiali 2019. Lukas Hofer : “Buon quinto posto - ottimo per la classifica”. Windisch : “Tagliato fuori dagli errori” : Oggi si è disputata l’individuale maschile ai Mondiali 2019 di Biathlon, Lukas Hofer ha concluso al quinto posto con due errori e ha dimostrato di essere in ottima forma mentre Dominik Windisch ha mancato quattro bersagli e ha terminato nelle retrovie. Di seguito le dichiarazioni che gli azzurri hanno rilasciato ai microfoni della Fisi. Lukas Hofer: “Sabato e domenica ho fatto due gare sotto tono, anche rispetto agli allenamenti, ora ...

Mondiali Biathlon – Le sensazioni di Hofer e Windisch al termine della gara : le parole degli azzurri : Hofer: “Ho fatto vedere quello di cui sono capace, punti buoni per la classifica”. Windisch: “Tagliato fuori dopo la prima serie” Le dichiarazioni degli azzurri dopo l’individuale ai Mondiali di Oestersund. Lukas Hofer: “Sabato e domenica ho fatto due gare sotto tono, anche rispetto agli allenamenti, ora ho fatto vedere quello di cui sono capace. Nell’ultimo giro mi è sembrato che la neve fosse ...

Biathlon - Mondiali 2019 : Dorothea Wierer e Lukas Hofer - l'Italia si affida alla coppia magica per la staffetta single mixed : Dorothea Wierer e Lukas Hofer: questa è la coppia dell'Italia per la singled mixed relay, la staffetta che andrà in scena domani ai Mondiali 2019 di Biathlon. I due altoatesini hanno regalato al nostro Paese il primo e unico trionfo in questo format in occasione della tappa di Coppa del Mondo che si è disputata poche settimane fa a Soldier Hollow e ora cercheranno di conquistare una medaglia sulle nevi di Ostersund (Svezia) dopo essere

Biathlon - Staffetta mista a coppie Mondiali 2019 : la startlist - i partecipanti ed i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Carabina in spalla e sci ai piedi, ad Oestersund, in Svezia, per i Mondiali di Biathlon: domani, giovedì 14 marzo, a partire dalle ore 17.10 è in Programma l'assegnazione dell'ottavo titolo iridato, quello della Staffetta mista a coppie. Per l'Italia saranno in gara Dorothea Wierer e Lukas Hofer.

Mondiali Biathlon – Oro a Peiffer - Lukas Hofer chiude quinto : miglior risultato in carriera per l’azzurro : Lukas Hofer è quinto nell’individuale ai Mondiali, miglior risultato in carriera. Peiffer oro, a Johannes Boe la coppa di specialità Lukas Hofer non era mai arrivato così in alto in una individuale, eppure, guardando l’ordine d’arrivo, è dura non avere rimpianti. Il quinto posto è un gran risultato, ma la strepitosa condizione dell’altoatesino sugli sci (dove trova la quarta prestazione di giornata) poteva ...

