L' Igm non paga gli stipendi da 4 mesi | sciopero senza preavviso a Modica

MotoGp – Iannone enIgmatico sui social - il messaggio sibillino dopo il Qatar : “mi interessa solo ciò che ho oggi” : Iannone ed il suo messaggio sibillino nel cuore della notte, il pilota palesa i suoi pensieri più profondi: c’entra Belen o la MotoGp? dopo il primo Gran Premio di stagione in Qatar, è già tempo per Andrea Iannone di tirare le somme. La gara sul circuito di Losail non ha regalato al pilota un posto in classifica tra i più ambiti, eppure il messaggio lasciato dal motociclista di Vasto nella notte sui social non ha un ‘sapore ...