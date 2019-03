Greta Thunberg nominata per il Nobel per la pace

Greta Thunberg - proposta per il Nobel per la Pace : 'Un onore essere considerata' : Il suo broncio, le sue trecce e le sue verdi hanno colpito tutto il mondo. Greta Thunberg , 16enne svedese, ispiratrice dello ' sciopero della scuola per il clima ', è stata candidata per il Nobel per la Pace di quest'anno. 'Abbiamo proposto Greta Thunberg perché il ...

Clima - Greta Thunberg : 'È necessario che gli adulti di oggi agiscano adesso' : Non saremo noi a salvare il mondo. Non c'è abbastanza tempo per poter aspettare che noi si diventi adulti con il potere di agire. È necessario che gli adulti di oggi agiscano adesso', ha concluso.

Greta Thunberg è stata proposta per il Nobel per la Pace : Domani, venerdì 15 marzo, in oltre 1.300 località di tutto il mondo milioni di ragazzi scenderanno in piazza per chiedere ai governi di agire con più decisione contro il surriscaldamento climatico.

L'attivista 16enne Greta Thunberg è stata proposta per il premio Nobel per la pace : L'attivista 16enne svedese Greta Thunberg, promotrice delle marce dei giovani per il clima in tutta Europa, è stata proposta per il premio Nobel per la pace da tre parlamentari norvegesi in segno di riconoscimento per il suo impegno contro la crisi climatica e il riscaldamento globale, riporta il settimanale Time."Abbiamo nominato Greta perché la minaccia del clima potrebbe essere una delle cause più importanti di guerre e ...

Mobilitazione per il clima - ecco gli attivistiche seguono l’esempio di Greta Thunberg (che viene nominata per il Nobel) : Le proteste sono attese in 1.325 località , dall’arcipelago norvegese delle Svalbard all’atollo di Vanuatu. Al movimento dei #FridaysForFuture hanno dato la loro adesione 12mila ricercatori

Greta Thunberg e lo sciopero degli studenti per il clima : La storia della sedicenne svedese che ha ispirato il nuovo movimento degli studenti per chiedere ai governi politiche più serie contro il riscaldamento globale

Clima - Greta Thunberg : “E’ necessario che gli adulti di oggi agiscano adesso” : In un’intervista con Repubblica, Greta Thunberg, la 16enne attivista svedese, sottolinea che il grande successo della manifestazioni dei giovani per il Clima non è sufficiente, devono intervenire gli adulti e lo devono fare subito: “No, non saremo noi a salvare il mondo. Non c’e’ abbastanza tempo per poter aspettare che noi si diventi adulti con il potere di agire. E’ necessario che gli adulti di oggi agiscano ...

