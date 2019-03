ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2019) IlperQ, è stato finalmente pubblicato. Al momento gli utenti non possono ancora installarlo sui propriperché si tratta di una in versione beta, peraltro valida solo per gliPixel a marchio. Queste restrizioni momentanee però non sminuiscono l’importanza dell’annuncio:Q di fatto sarà il prossimoper glidel robottino verde.“Beta” significa che quella di cui si parla non è una versione definitiva del software, è possibile che ci saranno nei prossimi mesi delle altre novità. Però è sufficiente per dare un’occhiata almeno alle caratteristiche più rilevanti, in attesa dell’annuncio ufficiale, che è in programma dal 7 al 9 maggio nel corso della conferenza per gli sviluppatoriI/O 2019.Ecco le novità più importanti di quella che è ...

Noovyis : Un nuovo post (Google svela Android Q, il nuovo sistema operativo per smartphone) è stato pubblicato su Playhitmusi… - Cascavel47 : Google svela Android Q, il nuovo sistema operativo per smartphone - TutteLeNotizie : Google svela Android Q, il nuovo sistema operativo per smartphone -