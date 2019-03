Gli alunni della Poidomani di Modica in visita dai Carabinieri

Salute : nel Lazio troppi dolci e poca frutta per Gli alunni delle medie : Si sentono in buona Salute ma, ‘scavando’, si scopre che mangiano poca frutta e verdura, saltano spesso la coLazione e bevono poca acqua. È il profilo degli stili di vita dei ragazzi delle scuole secondarie di primo grado degli Istituti Comprensivi del Lazio che hanno partecipato al progetto ‘Sano chi sa’, realizzato dalla Regione Lazio – Area Promozione della Salute e Prevenzione – Direzione Salute e ...

Mattino 5 : quando Gli insegnanti 'amano' Gli alunni. E' giusto? : A Mattino 5 si affronta il caso di cronaca di una insegnante che ha avuto una relazione con un ragazzino di 14 anni. La donna è rimasta incinta e il padre è proprio l'alunno appena 14enne. Qual è il confine tra la legalità e l'...

Maltrattamenti aGli alunni - obbligo di dimora per due maestre nel Vibonese : Vibo Valentia, 13 marzo 2019 - Insulti, urla, minacce e botte ai bambini della prima elementare. Nel Vibonese l'ennesimo caso di maestre che in classe usano metodi coercitivi e violenti, stavolta nei ...

Il collegio 3 - Gli alunni promossi e bocciati : Si chiudono i battenti della terza edizione de Il collegio, l'esperimento nel docu-reality di Rai 2 avrà portato benefici alla vita e al comportamento dei 14 allievi rimasti in corsa fino alla fine? Vedremo. Nell'ultima puntata che conclude l'esperienza non sono mancati i colpi di scena come ad esempio l'espulsione anzitempo delle sorelle Cora e Marilù Fazzini per un comportamento indisciplinato che il preside non ha avuto problemi a ...

Il progetto EEE porta Gli alunni del liceo "Calasanzio" di Carcare al CERN di Ginevra : 'Il CERN è di tutti' è il motto che ci ha accompagnati durante il nostro soggiorno; una lampante prova di come la scienza riesca ad abbattere muri tra etnie diverse, rendendoci cittadini di un mondo ...

Monreale - bufera sulla maestra-candidata. Gli alunni in coro : “Vota Antoné”. La dirigente : “Accertamenti in corso” : “Vota Antoné senza chiederti il perché”. Antoné è la maestra Antonella Lo Presti, finita nella bufera per un video di sedici secondi dove si vede una classe di bambini dell’istituto “Morvillo” ripetere a squarciagola lo slogan a sostegno dell’insegnante candidata alle elezioni amministrative a Monreale. La notizia è stata pubblicata stamattina dal Giornale di Sicilia, ma nel giro di qualche ora il filmato è rimbalzato sui social ed è girato su ...

SCUOLA/ "Mixed reality" - Byod e Aurasma : quando i docenti distruggono Gli alunni : Corsi di aggiornamento per docenti che spacciano il Nulla per sapere professionale ma, quel che è peggio, sembrano fatti apposta per distruggere il soggetto

"Senza catene" " esposta l'opera deGli alunni del liceo artistico "Bernardino Di Betto" contro la violenza sulle donne : UMWEB, Perugia. Nella Giornata Internazionale della Donna un messaggio di speranza per il futuro arriva dai ragazzi della classe V°E del liceo artistico "Bernardino Di Betto", che dopo più di un anno ...

Ex Ilva - le mamme deGli alunni del rione Tamburi occupano il Comune : “Il sindaco ci riceva. Chiuda fabbrica - non le scuole” : “Se il sindaco non ci riceve venerdì torneremo con i bambini”. È l’ultimatum della mamme di alcune bambini che frequentano le due scuole del rione Tamburi a Taranto. I plessi sono stati chiusi in via precauzionale dal primo cittadino Rinaldo Melucci in attesa degli accertamenti sui rischi corsi dai piccoli alunni nelle strutture a pochi metri non solo dall’ex Ilva e quindi dalle sue emissioni, ma anche dalle cosiddette ...

Ex Ilva - le mamme deGli alunni del rione Tamburi occupano il Comune : “Il sindaco ci riceva o torniamo con i bambini” : “Se il sindaco non ci riceve venerdì torneremo con i bambini”. È l’ultimatum della mamme di alcune bambini che frequentano le due scuole del rione Tamburi a Taranto. I plessi sono stati chiusi in via precauzionale dal primo cittadino Rinaldo Melucci in attesa degli accertamenti sui rischi corsi dai piccoli alunni nelle strutture a pochi metri non solo dall’ex Ilva e quindi dalle sue emissioni, ma anche dalle cosiddette ...

Sit In del Sinalp in difesa degli Assistenti all´igiene personale deGli alunni disabili e per il diritto ad una assistenza professionale dei ... : ...assoluto silenzio della politica verso un comparto perno di una vera integrazione dei ragazzi disabili. Solo dando dignità professionale a chi si occupa dei disabili si potrà ottenere la loro vera ...

Scuola. Dati positivi per le iscrizioni deGli alunni all'Istituto Ravenna - Cervia e al Cervia 3 : ... vi sono corsi per la certificazione Ket, Trinity, Inglese potenziato, ECDL, chitarra, canto corale ed attività motoria con il progetto ministeriale Scuole Aperte allo Sport" dice la signora Fusconi.

San Salvo. Maltrattamenti nei confronti deGli alunni : ai domiciliari insegnante : Terribile l’accusa mossa ad una donna di 57 anni. L’indagata risponde di Maltrattamenti nei confronti degli alunni. I Carabinieri di

Trento - No Vax paragonano i bambini ebrei vittime dell’olocausto aGli alunni non vaccinati : Un'associazione antivaccinista di Trento ha affisso un maxi cartellone paragonando i bambini ebrei vittime della Shoah agli studenti esclusi dalle scuole perché non vaccinati dai genitori.Continua a leggere