F1 – Tanti colori e grafiche personalizzate | i caschi 2019 dei protagonisti del Mondiale

sportfair

(Di giovedì 14 marzo 2019) Da quello di Ricciardo a quello di Bottas: i nuovidei pilotidel campionatodi Formula UnoDopo l’esordio del campionatodi MotoGp, è ora di scendere in pista anche per la Formula Uno. A Melbourne, in Australia, i piloti fervono in vista della gara di domenica, che darà i primi verdetti di stagione. Tra gli altri particolari, ad attirare l’attenzione degli appassionati di motorsport, anche le nuove divise ed i nuovidei pilotidel campionatodi Formula Uno. Scorri la gallery per scoprire i nuovi copricapo di Daniel Ricciardo, Antonio Giovinazzi, Lewis Hamilton e gli altri.Fai clic qui per vedere lo slideshow.L'articolo F1 –: ideidelGALLERY SPORTFAIR.

HaruJinki : ALLORA. CAZZO GUARDI CHE DIO MIO TI DO MILLE SCHIAFFI. POI OVVIAMENTE TI DO TANTI BACINI E MAGARI USO I COLORI DI… - puntinocorto : Sallusti: “Michael Jackson ne ha fatte di tutti i colori”. Non esageriamo, nero e poi bianco, neanche tanti. #noneladurso - rositamartinel1 : RT @Elbido6: Quello che mi hanno insegnato in tanti anni di curva è stato l attaccamento alla maglia e ai colori del Milan quindi nn perdet… -