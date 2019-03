Eurovision Tel Aviv 2019 | quando si svolge? Mahmood rappresenterà l’Italia Le date | il

oasport

(Di giovedì 14 marzo 2019) La vittoria al Festival di Sanremo ha schiuso ale porte dell’Song Contest: l’italo-egiziano volerà a Tel, in Israele, città sede della manifestazione, e sarà proiettato direttamente in finale, dato che l’Italia gode del privilegio di saltare le semifinali. La finale è in programma il 18 maggio, e vi parteciperanno i 10 Paesi qualificati dalla prima semifinale (su 17, dopo il ritiro dell’Ucraina), in programma il 14 maggio, i 10 usciti dalla seconda (su 18), da disputarsi il 16 maggio, e le sei Nazioni qualificate di diritto alla serata conclusiva, che sono Israele, Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito. Nel consueto sorteggio è stato stabilito che Israele nella serata finale si esibirà per 14° sui 26 partecipanti.CLICCA QUI PER I VIDEO DEI 41 BRANI IN GARASono 41, dopo il ritiro dell’Ucraina, i Paesi che prenderanno ...

