Ecco il motivo che a portato a un downtime di 14 ore per Facebook

Icardi-Juve - la bomba di Pistocchi : “Zhang furioso con i bianconeri - Ecco il motivo” [FOTO] : “Secondo fonti vicine alla società, il presidente dell’Inter Steven Zhang sarebbe furibondo con Paratici e Nedved perché telefonano tutti i giorni a Icardi e a Wanda per convincerli ad andare alla Juventus“. E’ questo il clamoroso tweet pubblicato nelle ultime ore dal giornalista Maurizio Pistocchi, in relazione al futuro dell’attaccante Mauro Icardi. Nelle ultime è sembrato aprirsi uno spiraglio per i nerazzurri, ...

Benatia allo scoperto : “Ecco il vero motivo per cui ho lasciato la Juve” : Benatia – Dopo mesi dal suo addio alla Juventus, Medhi Benatia svela il perchè ha lasciato Torino. Nessun rancore nei confronti della Juventus e di Allegri per il difensore marocchino che ha anche elogiato il club piemontese per il suo modo di lavorare, sia dentro che fuori il rettangolo di gioco. Ai microfoni di Sky Sport però l’ex Roma […] More

Sgozzato in strada senza motivo : Ecco perché Torino è piombata in un incubo : Un incubo percorre Torino. Un giovane è stato «scannato» , come rivela l'autopsia, nel centro della città, a due passi dai Murazzi, senza un motivo, con un pugnale da combattimento che gli ha reciso ...

MotoGp – Cambia l’orario della gara in Qatar? La corsa potrebbe essere anticipata : Ecco il motivo : Il ceo di Dorna, Carmelo Ezpeleta, sta vagliando la possibilità di anticipare l’orario della partenza della gara in Qatar: l’abbassamento delle temperature preoccupa i piloti “Sono preoccupato perché, se ci troviamo in una notte fredda, la cosa diventerà molto complicata per tutti quanti“, con queste parole, dichiarate dopo la caduta nei test di Losail, Jorge Lorenzo aveva sollevato il problema della temperatura ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino passano la notte insieme - Ecco il motivo : Belen Rodriguez colpita dall’influenza? Nessun problema, la showgirl può contare sul suo infermiere di fiducia, Stefano De Martino, che è stato immortalato dal settimanale Chi – nel numero in edicola mercoledì 27 febbraio – entrare nell’appartamento della ex moglie e uscirne solo il mattino dopo. Quando Belen ha bisogno Stefano c’è, soprattutto dopo che, come sembra, si starebbero concedendo una seconda possibilità ...

Perugia-Cosenza - tifosi spostati dalla tribuna : Ecco il motivo : Si sta giocando un turno molto importante valido per il campionato di Serie B, una giornata che può dare indicazioni per il proseguo del torneo cadetto. Nel frattempo qualche problema al Curi in occasione della partita tra Perugia e Cosenza, nel dettaglio a causa del forte vento un migliaio di spettatori sono stati spostati da un settore ad un altro, sollevati gli striscioni pubblicitari e quindi per una questione precauzionale la tribuna ...

Lazio-Udinese posticipata - Ecco il motivo e cosa succede per il Fantacalcio : Lazio-Udinese posticipata – La partita tra Lazio ed Udinese ed inizialmente prevista per la giornata di lunedì non si disputerà. La squadra di Simone Inzaghi è stata eliminata ai sedicesimi contro il Siviglia ma la partita contro i bianconeri non si giocherà ugualmente, l’Olimpico nella giornata di domani sarà infatti occupato per per la Nazionale di rugby mentre martedì ci sarà la semifinale di Coppa Italia contro il Milan. La ...

Catania - giovedì Lo Monaco e calciatori in conferenza stampa : Ecco il motivo : giovedì 21 febbraio, a Torre del Grifo, importante appuntamento in occasione della “XII Giornata Nazionale del Braille”: alle 17.00, in Sala Conferenze, i dirigenti del Calcio Catania, insieme ai calciatori ed ai tecnici della prima squadra e della “Berretti”, accoglieranno il campione paralimpico di sci nautico Daniele Cassioli, detentore di tre record del mondo e capace, nell’arco della carriera, di ...

Wanda Nara brucia una foto di Icardi - ma c'è un motivo : Ecco perché : Chi è capitato nelle Stories di Instagram di Wanda Nara tra il 18 e il 19 febbraio sarà rimasto a bocca aperta quando ha visto gettare sul fuoco una foto dell'argentina in compagnia del marito Mauro Icardi . Qualcuno avrà subito pensato: "ecco, si sono lasciati". D'altronde se questo non è un periodo facile per il calciatore interista, che è stato privato della fascia da capitano, le cause sono due: Wanda e le sue dichiarazioni rilasciate ...

Var in Champions League - arrivano le spiegazioni dell’Uefa : “Ecco il motivo dell’annullamento del gol dell’Ajax” : Ajax-Real Madrid è stata segnata dall’intervento del Var che ha negato giustamente il gol del vantaggio alla squadra olandese Champions League, l’esordio del Var ha subito dato i suoi frutti. Ieri sera il Real Madrid è stato ‘salvato’ dall’intervento della tecnologia che ha annullato la rete del possibile vantaggio dell’Ajax. Quest’oggi l’Uefa ha voluto spiegare a tutti il motivo della ...

NBA – Pelicans - Anthony Davis in campo dopo le ‘minacce’ di saltare l’intera stagione? Ecco il motivo del cambio di rotta : Anthony Davis regolarmente in campo nonostante i rumor che lo davano pronto a ‘saltare l’intera stagione’ in caso di mancata trade: una regola NBA scoraggia Pelicans e giocatore da tale ipotesi Gli ultimi giorni di mercato NBA sono stati caldissimi. Il classico susseguirsi di rumor e notizie, alcune confermate altre poi smentite, qualcuna rimasta forse in sospeso fra i meandri delle logiche del mercato e del tumulto ...

Fiorentina - l’ex Repka condannato a 15 mesi : Ecco il motivo : E’ stato condannato a 15 mesi di reclusione con l’accusa di truffa, nell’ambito della vendita di una automobile l’ex calciatore della Fiorentina Tomas Repka, in passato ha indossato la maglia viola per tre stagioni. L’ex nazionale della Repubblica Ceca non è nuovo a problemi con la giustizia, l’anno scorso è stato condannato a sei mesi dopo aver pubblicato su un sito di escort una foto della sua ex ...

Maria De Filippi 'critica' L'Isola dei Famosi. Il consiglio a Alessia Marcuzzi : Ecco il motivo del flop : Maria De Filippi individua il problema che c'è alla base del flop dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi . Queen Mary ha quindi deciso di dare una serie di consigli alla produzione e ad Alessia ...

Il programma Adrian di Adriano Celentano non andrà per ora in onda. Ecco il motivo… : Adriano Celentano è malato e Adrian non andrà in onda “per almeno due settimane”: questo è quanto diramato poco fa da Mediaset, che ha deciso di mandare in pausa lo show a causa dei... L'articolo Il programma Adrian di Adriano Celentano non andrà per ora in onda. Ecco il motivo… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.